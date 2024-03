Colapso en la rampa de salida del Barça

"No me voy a ninguna parte. Cuando vine, sabía en lo que me estaba metiendo y todavía estoy increíblemente feliz. No me veo en ninguna parte que no sea aquí después del verano". Son palabras de Andreas Christensen en una entrevista a la televisión danesa 'TV 2 Sport'.

Las palabras del danés se suman a las de otros jugadores de la primera plantilla que han expresado su deseo de seguir en un FC Barcelona que quizá tenga que vender el próximo verano a algún futbolista importante para poder afrontar otras contrataciones y reforzar la plantilla.

Christensen, por el 'overbooking' que hay en la posición de central y por ser un jugador con mercado y que ya está amortizado, es uno de los jugadores que están en el pensamiento de muchos como posible venta. Pero hay otros y todos han expresado su deseo de seguir vistiendo la camiseta azulgrana.

Es el caso, por ejemplo, de Frenkie de Jong. Tras unas explosivas declaraciones del neerlandés en la previa del partido contra el Nápoles, su representante se reunió con Deco, director deportivo del Barça. Tiene contrato hasta el 2026 y solo piensa en seguir, queriendo saber sobre el nuevo proyecto deportivo del club para decidir si amplía su contrato. Frenkie, como el propio Deco ha reconocido esta semana en una entrevista en Catalunya Ràdio, quiere ganar.

Araujo durante el Nápoles-Barça / Valentí Enrich

Y lo mismo sucede con otros dos futbolistas con los que se había especulado con una salida. Mucho se ha hablado del interés del Bayern de Múnich por Ronald Araujo, pero el central uruguayo, siempre que se le ha preguntado ha dejado claro que quiere seguir en el Barça, equipo del que es uno de sus capitanes. "Los aficionados tienen que estar tranquilos, yo soy muy feliz aquí en Barcelona. Estoy muy bien, mi familia está muy bien, estoy muy bien en Barcelona, soy muy feliz aquí, llevo casi cinco años y eso lo demuestro cada vez que me toca vestir esta camiseta dentro de la cancha y voy a hacerlo siempre, muy contento de estar aquí", dijo recientemente tras un partido.

Otro de los que podría salir, teniendo en cuenta la aparición estratosférica de Lamine Yamal, es el brasileño Raphinha, un jugador con mercado, sobre todo en Inglaterra. Por la cabeza del extremo, sin embargo, no pasa la idea de dejar el club al que llegó en el verano del 2022 y con el que tiene contrato hasta el 30 de junio del 2027.