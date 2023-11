¿Qué pasó en el descanso en Anoeta?

Xavi explicó en rueda de prensa parte del mensaje que trasladó a sus futbolistas en el vestuario Lo hizo de forma sosegada, pero a la vez contundente y muy serio, disgustado por la entrada al partido

Caras serias y miradas al suelo del vestuario visitante en Anoeta fue la imagen de la plantilla del Barça a los pocos segundos de que Alberola Rojas señalara el final del primer tiempo, unos 45 minutos en los que la Real Sociedad había pasado por encima de los blaugrana, incapaces de contrarrestar el despliegue físico y futbolístico de los vascos.

Xavi, acabado el partido, explicó en rueda de prensa parte del mensaje que había trasladado a sus jugadores, que para nada tuvo un tono elevado ni fue una reprimenda: "Les he preguntado si había alguno cansado, les he dicho que tenían que ponerle más intensidad porque así no íbamos a ningún sitio". El técnico, de hecho, se dirigió uno por uno a los titulares, con excepciones lógicas como la de Ter Stegen, por ejemplo, para, mostrándose comprensivo, animarles a que, si no se sentían al cien por cien, pidieran el cambio. No lo hizo nadie, así que siguieron los mismos sobre el césped.

Joao Cancelo se fue contrariado en el partido del Barça ante la Real Sociedad | Javi Ferrándiz

En su mensaje, el técnico también mostró su desconcierto por cómo habían arrancado el partido sus jugadores y les recordó todo lo que habían hablado durante la semana tanto en las charlas como a la hora de repasar en vídeo lo que iban a encontrarse en el Reale Arena. La Real Sociedad propuso punto por punto el partido previsto por el cuerpo técnico. Los futbolistas estaban avisados de la intensidad con la que jugarían los de Alguacil, algo que había que igualar sí o sí para tener alguna opción. A la hora de la verdad, no fue así. El técnico pidió a sus jugadores que reaccionaran, que le pusieran más intensidad y ritmo porque, de lo contrario, iban a seguir sufriendo mucho en el segundo tiempo.