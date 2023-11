El misterio de la nota de Xavi a Iñigo

Durante el segundo tiempo se vivió una de las anécdotas más curiosas del Real Sociedad - Barça El técnico culé entregó un papel al central para corregir errores

El Barça sufrió de lo lindo en San Sebastián para llevarse los tres puntos. Durante gran parte del partido, el conjunto de Xavi Hernández estuvo a la merced de la Real Sociedad, que podría haber sentenciado el partido en más de una ocasión.

Ironías del fútbol. Si la semana pasada el Barça fue superior al Madrid y cayó en Montjuïc, la historia se repitió pero al revés en Donosti, con el Barça llevándose los tres puntos con un cabezazo de Araujo en el último minuto tras un preciso centro de Gündogan.

En un día en el que el Barça no fue para nada brillante, Xavi quiso intervenir y dar más armas a sus jugadores para que pudieran descifrar mejor a la Real Sociedad. Para conseguirlo, entregó un papel a Iñigo Martínez, una acción que las cámaras captaron a la perfección.

🎙️ Iñigo: "The paper? Damn...there were so many things written that I didn't know how to tell my colleagues." pic.twitter.com/K5GMVor3Iv