Ronald Araujo, el futbolista que nunca se rinde

El uruguayo emergió para sellar una victoria ante la Real Sociedad impensable No es la primera vez ni será la última que el central sale al rescate del Barça

No es la primera vez y no será la última. Ronald Araujo apareció cuando más le necesitaba el Barça. Siempre lo hace para sostener al equipo, pero anoche, en el Reale Arena, lo hizo para marcar diferencias.

El conjunto que dirige Xavi Hernández completó un partido muy decepcionante ante una Real Sociedad que no podía creerse el desenlace final del partido. Lo reconoció el propio técnico. El Barça no jugó bien. Y lo que es peor, no puso sobre el césped la intensidad que se necesita en encuentros de este calibre. Pero cuando todo parecía perdido, cuando parecía que se escapaban dos puntos vitales, encontró a un futbolista que nunca se rinde, que no concibe jugar de otra manera que no sea dejarse el aliento en cada acción hasta que el árbitro no pita.

Lo había pasado mal el uruguayo con un Barrenetxea que fue una auténtica pesadilla por la banda derecha. Xavi volvió a situarle como lateral derecho para reforzar el sistema defensivo, con Joao Cancelo por delante. El mismo sistema que utilizó para frenar a Vinicius y que tan buen resultado le dio en el clásico hace una semana más allá del resultado.

Quizá Araujo era consciente de que no estaba completando su mejor partido, pero la palabra rendición no existe en su vocabulario. Con el partido agonizando y el Barça intentando el único arreón en 90 minutos, el central uruguayo se incorporó al ataque para obrar el milagro.

Un minuto antes, Gavi -otro de los que nunca se rinde-, había perdonado ante Remiro la única ocasión clara del Barça en todo el partido. Araujo no falló. Ilkay Gündogan le metió un centro templado al segundo palo y el uruguayo entró como un avión para cabecear el cuero entre las piernas del portero txuri urdin.

La Real ha hecho un gran partido, pero hay partidos que hay que sacar como sea

El milagro llegó con suspense, ya que el colegiado del encuentro, Javier Alberola Rojas, lo anuló inicialmente. Araújo entró con tanta fuerza que el fuera de juego parecía evidente... pero las imágenes de televisión rectificaron el error. El central del Barça arranca en posición correcta cuando Gündogan conecta el centro y el VAR así se lo comunicó al colegiado manchego.

El gol subió al marcador y desató la locura entre los futbolista del Barça que celebraron por todo lo alto una victoria que eran conscientes que no habían merecido.

Araujo demostró su ambición al final del partido recordando que era su primer gol del curso y que tenía que dar más al equipo en este sentido. El uruguayo valoró la victoria por encima del juego: “Después de perder el clásico jugando bien era clave ganar y son tres puntos muy importantes. La Real ha hecho un gran trabajo, pero hay partido que hay que sacar como sea”