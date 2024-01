Xavi recupera a Oriol Romeu

Desde el 25 de octubre de 2023, Oriol Romeu no disputaba 90 minutos con la camiseta del FC Barcelona. El jugador de Ulldecona, después de no estar pasando por un buen momento, pudo recuperar sensaciones contra Unionistas de Salamanca. Xavi Hernández, quien ya avanzó en la previa que "participará y será importante", cumplió con su palabra.

Pese a empezar por detrás en el marcador, no fue uno de los jugadores sustituidos. "Al ponerse ellos por delante en la primera parte, nos ha dificultado el trabajo que queríamos hacer. Quieras o no, te precipitas en la toma de decisiones", declaró. Fermín López acabó siendo el sacrificado en el mediocampo, en una noche donde Ferran Torres inició la remontada. "Por suerte, hemos metido un buen gol antes del descanso y eso ha ayudado mucho para poder remontar después", sentenció sobre lo ocurrido.

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el futbolista catalán se mostró tranquilo con su situación actual. "Al final siempre hay altibajos en la carrera de un futbolista. Me ha tocado vivir uno y he tratado de gestionarlo con trabajo diario. He buscado soluciones y al final siempre llegan las buenas sensaciones", manifestó.

Casualidad o no, el exjugador del Girona se volvió a mostrar cómodo al lado de Frenkie De Jong, con quien se situaba en la base al inicio de la temporada cuando era titular.

Tras lo visto en el Reino Sofía, Xavi Hernández podría haber recuperado un efectivo, al menos para la Copa del Rey, a la espera de saber si llega alguna incorporación en el mercado de invierno.