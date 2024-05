El actor Rodolfo Sancho denuncia una extorsión: "Jamás he buscado un testigo falso"

El polémico caso de Daniel Sancho por presunto asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta ha concluido. Después de cuatro semanas de sesiones, los testigos han declarado en el juzgado y aportado sus versiones. Ahora, queda esperar al próximo 29 de agosto para conocer el fallo.

El procedimiento está resultando un auténtico quebradero de cabeza para el actor Rodolfo Sancho, padre del acusado y al frente de la contratación del equipo legal que trabaja en su defensa. Según Ramón Chippirrás, portavoz de la familia, el intérprete "está muy cansado psicológicamente".

Rodolfo está intentando con todas sus fuerzas "luchar por la inocencia de su hijo porque cree en ella". Por si fuera poco, el actor ha querido denunciar en 'El Mundo', una extorsión que está sufriendo por parte de una las personas que iba a acudir al juzgado a declarar. Este hombre de origen de venezolano iba a acudir el juicio, tras haber acreditado ante el equipo legal del actor que denunció a Edwin Arrieta por intento de abuso sexual en 2011.

Después de comprobar la denuncia, los abogados realizaron diversas transferencias para soportar los gastos del testigo hasta Tailandia. No obstante, el venezolano no cumplió con el acuerdo y no viajó a Tailandia. Además, ha amenazado con "atribuir las transferencias que recibió a un intento de compra".

"Jamás he buscado un testigo falso. Jamás", insistía Rodolfo Sancho durante la entrevista con el medio mencionado. "Mis representantes legales hicieron transferencias porque era un testigo para la causa (...) Quiero dejar claro que es una falacia que yo haya podido comprar a nadie. Ni a testigos, ni al juez ni al fiscal. Quienes sugieren eso mienten y ensucian mi imagen", añadía.

Por otro lado, también ha querido aclarar por qué confió en el relato de este hombre. "Todo lo que no era fiable, quedó fuera. Yo vi la denuncia, mis abogados la vieron. A todas las personas que han participado en el proceso se les han tenido que sufragar los gastos. Él era como todos".