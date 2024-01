Xavi: "Hemos dado un paso adelante"

Xavi Hernández se mostró satisfecho con su equipo por la reacción y triunfo en Salamanca frente a Unionistas, victoria que clasifica al Barça para los cuartos de final de la Copa del Rey. El técnico egarense valoró la segunda mitad de sus pupilos y destacó que se dio un paso adelante en líneas generales.

"Tuvimos buenas sensaciones, fue un paso adelante para nosotros. Los jugadores han dado un paso adelante", comenzó diciendo Xavi. Preguntado por a quién en concreto se refería, el técnico matizó que a nadie en concreto y a todos en general, también el cuerpo técnico.

"El gol de ellos es un golazo. Me preocupa no parar esos contragolpes. Es imposible que no te generen algo por cómo jugamos. Pero tenemos que controlar más esas contras. En situaciones puntuales nos han ganado", valoró el de Terrassa. "Hoy era un día para igualarles en coraje y alma y creo que en gran parte lo hemos hecho", dijo.

Analizando la trayectoria del equipo, Xavi se mostró optimista. "Si no regalamos nada, como en la segunda mitad, iremos para arriba", aseguró.

Xavi también se refirió a Balde, que anotó un gran gol. "A nivel individual el gol le irá muy bien. Estaba un pelín más bajo de lo normal. Tiene condiciones para marcar diferencias", apuntó el entrenador.

Por último, el técnico se felicitó por el debut oficial de Pau Cubarsí. "Tiene condiciones para estar muchos años en el club", dijo.