El 'palo' de Capello a De Zerbi: "¿Qué ha ganado en su carrera?"

Cuando habla Capello, sube el pan. Y esta vez no ha sido una excepción. En una entrevista en 'Sky Sport', al exentrenador italiano de equipos como Juventus o Real Madrid se le preguntó por su compatriota Roberto de Zerbi, uno de los técnicos de moda en el fútbol europeo. Todo han sido elogios para él, pero no precisamente de un Fabio Capello que ha cargado y duramente contra él.

"Lo pondría en tercera categoría. Se habla mucho de él como uno de los mejores entrenadores porque Guardiola lo patrocina, pero este año es 10º en Premier. ¿Qué ha ganado en su carrera? Una copa en Ucrania", aseguró el extécnico italiano. No le tiembla el pulso para darle un 'palo' a cualquiera, incluso a un compatriota suyo como De Zerbi.

El técnico del Brighton ha sido una de las revelaciones en los banquillos de los últimos años. Le ha dado una identidad a los 'seagulls' desde el primer día y logró que el club jugara la Europa League esta temporada. Sin embargo, no parece ser suficiente para Fabio Capello.

"Presten atención a lo que digo porque estoy seguro de que tengo razón: es uno de los entrenadores más influyentes de los últimos 20 años. Me ha impresionado mucho Le felicité a él y al equipo por este increíble logro de clasificarse para Europa. No hay nadie en el mundo que juegue como el Brighton: tienen un estilo único. Desde que Roberto llegó a la Premier League, tenía la sensación de que tendría un gran impacto, pero no esperaba que lo tuviera tan pronto", aseguraba en su día Pep Guardiola.