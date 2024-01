La alineación del Barcelona contra el Real Madrid en la final de la Supercopa de España 2024

El Barça se enfrenta al Real Madrid esta noche (20:00 horas) en la final de la Supercopa de España. Los blaugranas buscarán revalidar la corona obtenida el año pasado, precisamente, ante el mismo rival. Por lo tanto, culés y merengues lucharán para alzar el primer título del año y de la temporada en Arabia Saudí.

Los blaugranas se han plantado en la final después de eliminar a Osasuna en la segunda semifinal por 2-0, gracias a los tantos de Lewandowski y Lamine Yamal. Los blancos, por su parte, sudaron tinta para superar al Atlético de Madrid: forzaron la prórroga sobre la bocina (3-3) y en el tiempo extra vieron puerta Joselu y Brahim Díaz.

Para este encuentro, Xavi Hernández no podrá contar, finalmente, con Joao Cancelo, lesionado frente a Las Palmas en el primer encuentro del año y quien todavía no se ha recuperado, a pesar de viajar sin el alta médica, igual que Iñigo Martínez. Tampoco está convocado Raphinha, quien se lesionó en la semifinal ante Osasuna. Ter Stegen, Marcos Alonso y Gavi no viajaron a Arabia Saudí tampoco.

De esta manera, el técnico blaugrana no se reserva nada y apuesta por un once de gala para enfrentarse a Carlo Ancelotti. La defensa titular, cuatro centrocampistas con el regreso de Pedri al once titular y Ferran Torres acompañando a Lewandowski en el ataque culé.

Así pues, esta es la alineación del Barça para enfrentarse al Real Madrid en la final de la Supercopa de España: Iñaki Peña; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Gündogan, Sergi Roberto, Pedri; Ferran Torres y Lewandowski.