Mbappé-Madrid: ¿Hay una fecha clave?

La eliminación en semifinales de Champions podía hacer estallar la 'bomba' antes de tiempo. El PSG sí que había anunciado de manera oficiosa la marcha de Kylian Mbappé a final de temporada tras siete temporadas en París, pero el jugador no había abierto la boca al respecto. Hasta tres días después de ver como el Borussia Dortmund les arrebató el billete para Wembley.

Lo hizo a través de las redes sociales, con un vídeo de más de tres minutos de duración, del que Al-Khelaïfi no tenía constancia. Por eso, en la derrota ante el Toulouse (1-3), su último partido con el PSG en el Parque de los Príncipes, no le preparó ninguna despedida ostentosa. Confirmó lo que todo el mundo sabía, que su etapa en el equipo llegará a su fin cuando termine la temporada, pero no desveló su destino la campaña que viene.

LA DECIMOQUINTA, PRIORIDAD ABSOLUTA

Todo indica a que su nueva casa será el Santiago Bernabéu. Ante este escenario, un anuncio del calibre como la llegada de la estrella de Bondy al Real Madrid se hará sin distracciones, esperando al mejor momento. Solo hay una cosa que le quita importancia a la decisión del francés: la final de la Champions del próximo 1 de junio en Wembley.

Dos goles de Joselu eliminaron al Bayern Múnich / Efe

En ella, el equipo de Carlo Ancelotti se juega su decimoquinta Champions ante el Borussia Dortmund. En el club blanco no hay otra prioridad que esta, por lo menos durante los próximos 17 días. Sí, entre medias habrá tres compromisos (Alavés, Villarreal y Betis) totalmente insignificantes, teniendo en cuenta que el Madrid ya es campeón de esta Liga.

¿DESPEDIDA CON TROFEO?

¿Y qué le queda al PSG de Mbappé? Del mismo modo que el Real Madrid, el equipo de Luis Enrique ya ganó la Ligue 1, por lo que eliminados de la Champions, solo tiene una distracción: la final de Copa contra el Olympique de Lyon, que se disputa el próximo 25 de mayo. Justamente, la semana previa a la gran final.

Mbappé disputó su último partido en el Parque de los Príncipes como jugador del PSG contra el Toulouse (1-3) / EFE

En este sentido, los calendarios de Mbappé y Madrid no casan. Mientras el de Bondy tendrá días libres antes de concentrarse con Francia para la Eurocopa, el conjunto blanco estará en uno de los momentos más cruciales de la temporada. Sin embargo, puede dar muchas pistas antes de su 'stage' en Clairefontaine.

Este lunes está nominado a mejor jugador de la Ligue 1, galardón que entrega la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales (UNFP), el sindicato francés de jugadores. Todo apunta a que lo ganará por quinta vez consecutiva... ¿Lo celebrará con guiño al Madrid?