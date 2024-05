Ancelotti: "El pichichi de Bellingham no es importante para nosotros"

Aún con la resaca de las celebraciones de LaLiga, Ancelotti no ha escondido que está disfrutando del momento. "Estoy mejor que nunca. La luna de miel sigue. Estoy contento e ilusionado. Hago las ruedas de prensa sin presión, estáis demasiado cariñosos. Sé que antes o después el palo llega, pero ahora que no hay palo disfruto".

El técnico insistió en la necesidad de utilizar los últimos partidos de Liga para preparar la final de Wembley ante el Dortmund. El más inmediato este martes ante el Alavés en el Bernabéu.

Uno de las grandes cuestiones es qué decisión tomará con la portería en la final y cómo gestonará los minutos en los tres encuentros de Liga que quedan. Ancelotti sigue sin dar demasiadas pistas. "Lunin ha hecho una gran temporada y Courtois es el mejor portero del mundo. Estamos evaluando la portería. También puede jugar Lunin, le daremos alguna oportunidad a Kepa. No será sencillo porque quedan pocos partidos".

Lo que sí aclaró Ancelotti es quién será el portero titular ante el Alavés. "El objetivo es llegar con toda la plantilla a tope a la final. Los que han vuelto a hora como Courtois y Militao necesitan más minutos. En la semana antes de la final tomaremos la decisión", sentenció.

La lucha por el pichichi

Al técnico también le cuestionaron por la lucha por el pichichi de Bellingham y relativizó su importancia. "No estamos pensando en esto. Pensamos en que el objetivo de Bellingham ya lo ha logrado, ayudando al equipo y sorprendido a todos". El inglés, con 18 goles, está por detrás de Sorloth (19, Villarreal) y Dovbyk (20, Girona), pero Ancelotti fue claro: "El pichichi no es importante para nosotros".

El italiano pasó revista a los jugadores que más le han sorprendido e hizo autocrítica con la gestión de minutos. "Difícil decirlo. Al que conocía menos era Fran García que lo ha hecho bien. Joselu y Brahim también lo han hecho muy bien. Hay jugadores que podían aportar más si yo les daba más minutos. Ceballos no ha tenido los minutos que merecía por varias razones. Arda Güler también podía haber jugado más si no fuera por las lesiones. La plantilla me ha sorprendido a nivel general".