Eder Sarabia vuelve a defender su propuesta futbolística

"Cuando éramos pequeños el fútbol era puro", afirmó el entrenador del Andorra El vasco, además, avisa: "El Leganés ha ido de menos a más y tiene mucho potencial"

Eder Sarabia, técnico del FC Andorra, elogió a su rival de mañana (19 horas). "El Leganés ha ido de menos a más y tiene mucho potencial", aseguró el técnico de Bilbao.

El entrenador de los del Principado centró casi toda su rueda de prensa para defender su propuesta futbolística tal como hizo ayer en su twitter. "Lo que voy a seguir defendiendo el respeto hacía el futbol y el deporte. Con mi equipo soy muy exigente y no permito que pierdan tiempo ni tampoco que simulen. Cuando éramos pequeños el fútbol era puro".

Puso de ejemplo la selección española. "Me cansa un poco el discurso este de atacar el futbol de posesión. Venimos ahora de la eliminación de España y de las críticas al juego que propone. En el futbol todos podemos elegir la manera en la cual queremos ganar". Y lanzo un aviso. "Me voy a comprometer, creo que hasta ahora también lo hacía, a no criticar las otras propuestas futbolísticas. Cansa un poco estar siempre defendiendo un modelo de juego. Dicen que Pep Guardiola ha hecho daño al futbol y eso es como decir que Leo Messi, Maradona o Zidane también lo han hecho y todos los quieren imitar. Que cada uno juegue como le de la gana".

Y insistió. "Este debate me cansa un poco. Hay muchas maneras de jugar al futbol y todas son muy respetables. Si alguna vez me meto con algún planteamiento del rival me lo podéis decir. Nos tenemos que centrar más en disfrutar de este maravilloso deporte que es el futbol".

También agradeció las palabras de algunos entrenadores rivales y analizó al Leganés. "Idiakez en su rueda de prensa nos ha puesto por las nubes. El otro día Ziganda igual. El Leganés tiene un entrenador que le gusta tener la pelota aunque últimamente juega de cinco. Tiene a José Arnáiz que jugó en el Barça y es uno de los mejores jugadores de la liga. Un equipazo. Tendremos que estar muy bien para ganarles".

Volvió a insistir en la posesión. "No es un fin para nosotros. Para nosotros es un medio. A nosotros nos gustaría hacer 30 ocasiones durante el partido, pero el rival no nos lo permite. También me gustaría meter goles por toda la escuadra y no es posible".

El FC Andorra llega al partido con la baja por sanción de Martí Vilà y por lesión de 'Petxa', Dani Morer y Mustapha Bundu. "¿Idiakez ha dicho que somos uno de los máximos aspirantes al ascenso? Igual ha exagerado un poco. Al ser un recién ascendido yo siempre miro a los rivales que tengo por debajo y al final el campo es el que habla".

Los del Principado llegan con dos derrotas consecutivas por la mínima. "No hay preocupación. Hay convicción, ganas y energía. Al fútbol tenemos la tendencia de analizarlo por si has ganado o has perdido y nuestra responsabilidad es ir más al detalle".

Los jugadores del FC Andorra están con el depósito de la confianza lleno. "Ayer les preguntaba a los jugadores por sus sensaciones y los vi bastante convencidos de haber hecho dos muy buenos partidos, pero claro todo en su contexto ya que el Huesca estaba hasta hace poco en primera y a nivel de presupuesto tiene tres o cuatro veces más que nosotros".

Para finalizar criticó la utilización del VAR. "Yo estoy a favor de está herramienta, pero se está cambiando el método de lo que se dijo a principio de temporada. Nos dijeron que sólo entrarían para ver cosas blancas y negras no grises. Eso sí, no me voy a justificar en el arbitraje aunque puedo hablar de ello", sentenció Eder Sarabia.