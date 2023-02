Las razones por las que el Madrid no se unió al comunicado conjunto por el 'caso Negreira'

El diario ‘MARCA’ ha revelado los motivos por los que el club blanco no apoyó ni firmó la nota del resto de equipos españoles La entidad merengue no pertenece a la Comisión Delegada de LaLiga y su relación con la patronal no pasa, en ningún caso, por su mejor momento

Este martes, todos los equipos de LaLiga menos el FC Barcelona y el Real Madrid emitieron un comunicado conjunto para mostrar su preocupación y malestar por el ‘caso Negreira’. 40 de los 42 equipos españoles consideraron que los hechos son “de máxima gravedad”, los repudiaron y explicaron que están “trabajando activamente para esclarecer cualquier irregularidad que se haya podido producir” en el marco de los mismos.

El diario ‘MARCA’ ha revelado, dos días después, los motivos por los que el Madrid no apoyó ni firmó la nota. Los del Barça son obvios, pero la postura del club blanco ha sido sorprendente para muchos. En primer lugar, la información citada recuerda que la entidad merengue no pertenece a la Comisión Delegada de LaLiga, cuya junta elaboró el comunicado pidiendo responsabilidades, y por consiguiente no tiene ni voz ni voto en la misma.

Además, las relaciones entre el Real Madrid y LaLiga no pasan, en ningún caso, por su mejor momento. Desde las oficinas de Valdedebas se transmite indignación por las informaciones que se están publicando sobre el ‘caso Negreira’. Los dirigentes madridistas desean que se esclarezca todo a pesar de las buenas relaciones con el FC Barcelona y la junta directiva de Joan Laporta, pero no quiere asumir, de momento, una posición de victimismo.

Antonio García Ferreras, presentador de ‘Al Rojo Vivo’, ha añadido que “el Real Madrid lleva 20 años denunciando esto”. “Ha hecho comunicados, declaraciones institucionales... Y siempre se le ha criticado por ello. Nunca se le había acompañado en esta denuncia”, ha apuntado.