Castro: "Es muy grave que un dirigente arbitral reciba dinero de ningún club"

El presidente del Sevilla vuelve a pedir "llegar hasta el final" en el 'caso Negreira' "No me molesta que nos digan populistas; es un tema muy grave para que se tomen las decisiones que se tengan que tomar"

El presidente del Sevilla, José Castro, calificó como "muy grave" que "un árbitro o, en este caso, un dirigente del colegio arbitral reciba dinero de ningún club, sea del Barcelona o de cualquier equipo", en referencia al 'caso Negreira' sobre los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 1994 y 2018.

"Fuimos los primeros en quejarnos y exigimos que la investigación llegue hasta el final, no por el Sevilla, sino por todo el fútbol español, cuya imagen está ahora en entredicho", declaró este miércoles a los periodistas Castro en vísperas del partido de vuelta de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga Europa en el estadio del PSV Eindhoven neerlandés.

El dirigente sevillista consideró que ese hecho "no se puede permitir que ocurra" y recalcó que "jamás había escuchado algo así", por lo que reiteró que "hay que llegar hasta las últimas consecuencias por el bien del fútbol español".

Según Castro, con independencia de que el Sevilla fuera el primero en exigir una investigación a fondo para depurar posibles responsabilidades, "los clubes han exigido que se llegue hasta el final porque el fútbol español no puede permitir eso", y añadió que, aunque no tienen "nada en contra del Barcelona", es "algo muy grave, que no puede ni debe pasar".

Aseguró que en el comunicado del club sevillista, que fue el primero en pronunciarse sobre el 'caso Negreira', "no hay populismo ni protagonismo", e insistió en que expresaron su postura públicamente porque no pueden "permitir que esas cosas ocurran, sea quien sea".

"En el fútbol nos jugamos todos mucho y hay que tenerle respeto a la afición. Hay que llegar hasta el final. Esas prácticas, si se demuestran, no pueden hacerse. Fuimos los primeros (en denunciarlo) porque no es justo y está en juego el fútbol español, por eso pedimos que se llegue a las últimas consecuencias", subrayó el presidente del Sevilla.

Resaltó que, detrás del club hispalense, "todos los demás equipos han pedido lo mismo" porque, a su juicio, "no es una cosa grave, sino muy grave", y precisó que los estamentos competentes "están para que investiguen" los hechos, "pero no puede ponerse en duda el fútbol español porque sería muy grave para todos".

"No me molesta que nos digan populistas. Nuestro club ha sido el primero en hacerlo porque pensamos que era un injusticia y no teníamos que consensuarlo con nadie, porque es un tema muy grave para que se tomen las decisiones que se tengan que tomar; por eso hicimos esa nota pública a falta de que investiguen", concluyó.