Laporta saca la artillería para defender al Barça

La mejor defensa es un buen ataque. Y Laporta sacó ayer toda su artillería pesada para frenar las especulaciones interesadas sobre el ‘caso Negreira’. El presidente no ha querido (o, mejor dicho, no ha podido) esperar a tener todas las conclusiones de la investigación interna que el club ha encargado a un despacho de abogados. Quería mantener un prudente silencio. Pero harto de las filtraciones y las manipulaciones, Laporta estalló con un contundente mensaje institucional con el objetivo de defender la honorabilidad de la entidad blaugrana. Apuntó a todos aquellos que están aprovechando la situación para poner en duda los títulos del mejor Barça de la historia y disparó con bala contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, al que acusó de tener “fobia” al club culé.

Laporta quiso dejar claras tres cosas: que el Barça ha iniciado una investigación “rigurosa e independiente” para esclarecer los hechos con la máxima transparencia, que en su primera etapa como presidente todas las facturas se hacían en base a servicios demostrables y que ensuciar la imagen de la entidad no saldrá gratis. Laporta fue especialmente duro con Tebas, con el que mantiene un litigio personal por culpa del ‘fair play’. El presidente blaugrana no tuvo reparos en asegurar que “es una persona que ha demostrado su antibarcelonismo a lo largo de su trayectoria”, recordando cuando intentó, hace veinte años, que Messi no jugara en el Barça. Y le culpó de “intentar desestabilizar” al club. Todo por venganza: “No perdona que no nos hayamos suscrito al convenio con CVC y apostemos por la Superliga”.

El Barça, después de tantos ataques, necesitaba una defensa férrea. Y quien mejor que Laporta para llevarla a cabo. Aunque todavía no tenga argumentos suficientes para justificar los éticamente dudosos contratos con Enríquez Negreira y su hijo. El escándalo de los informes arbitrales, alimentado por la caverna mediática, está dañando gravemente la imagen del club blaugrana. Y una de las principales tareas de un presidente es, precisamente, velar por el prestigio de la entidad. De momento, ha parado el golpe a la espera de los resultados del informe. Entonces, Laporta volverá a comparecer en rueda de prensa para dar todas las explicaciones que sean necesarias. Con luz y taquígrafos. Transparencia es lo que necesita el Barça para acabar con todas las sombras que se acumulan en este truculento serial. Decir la verdad acostumbra a ser siempre la mejor solución.