Gattuso-Ancelotti, de la complicidad al distanciamiento

Vivieron juntos una etapa esplendorosa en el Milán, donde el jugador fue su lugarteniente en el campo para ganar once títulos El técnico del Valencia se quejó de la herencia que recogió de Carletto cuando lo relevó en el Nápoles y la relación dejó de ser la misma

Gennaro Gattuso, técnico del Valencia, no es de los que tenga pelos en la lengua. Dice lo que hay sin adornos, mientras que Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, también suele ser muy claro, pero con un vocabulario más correcto. Ambos se conocen muy bien, Carletto lo dirigió en el Milán donde ganaron once títulos juntos. Era su lugarteniente en el campo y ambos estaban entregados entre sí. “Es el único jugador con el que he podido tener una relación de hermanos”, llegó a asegurar Carletto; “Ancelotti es para mí como un padre”, afirmó en aquella esplendorosa etapa Gattuso del que era su técnico.

Se reencontrarán en la Supercopa de España en Riad. Será la tercera vez que lo hagan ocupando banquillos opuestos, uno en el Real Madrid y otro en el Valencia. De aquella complicidad en la etapa jugador-entrenador del Milan, han pasado a un distanciamiento por lo que vivieron cuando Gattuso relevó a Ancelotti en el banquillo del Nápoles hace casi cuatro años. Carletto no salió bien del equipo napolitano, donde tuvo problemas con los jugadores y su sucesor echó gasolina al fuego para enrarecer la situación y provocar una guerra fría entre ambos.

RAJADAD DE GATUSSO EN EL NÁPOLES

“Cuando fui al Nápoles él salió de allí y entré yo. Los periódicos hablaban de que el equipo no estaba bien con Carlo… Y no estaba bien físicamente. En esos dos años las cosas no se hicieron bien…”, subrayaba Gattuso cargando en el debe de Ancelotti la mala situación que heredó del que había sido su ‘padre’ en el Milán. Después, hubo palabras grandilocuentes del actual técnico del Valencia hacia su mentor como que le tiene “un gran respeto”, que es “un fenómeno como persona y entrenador”, pero la relación no ha vuelto a ser la misma.

Se enfrentaron dos veces en Italia con una victoria para Carletto al frente del Milan con Gattuso dirigiendo al Nápoles (4-3) y un empate (0-0). En Riad vivirán su tercer ‘enfrentamiento’ en el que aquella complicidad que cimentaron en su etapa milanista ha pasado a ser de mero respeto profesional. Una relación a la que se le ha parado el reloj, aunque al menos no ha tenido más retrasos. Pese a todo, Gattuso considera a Ancelotti “el mejor entrenador del mundo, porque tiene la llave para entrar en la cabeza del jugador. Algo que parece fácil pero que no lo es”.