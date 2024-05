Otro 'desastre' para el Bayern y Kane

El Bayern Múnich ha cerrado su peor curso en Alemania de la última década, a 18 puntos de distancia del Leverkusen, y cerrando la Bundesliga con una abultada derrota ante el Hoffenheim por 4-2. Un duelo con desenlace 'surrealista', ya que los bávaros ganaban por 0-2 en el minuto seis, pero que vieron como Andrej Kramaric, con un doblete en los minutos 85 y 87, sellaba el triunfo para los locales.

Las desgracias suelen no venir solas, y los de Thomas Tuchel no tenía certificada la segunda posición. Y tras el tropiezo a manos del Hoffenheim, el Stuttgart no falló y goleó al Borussia Mönchengladbach por 4-0. Un triunfo que les alzó hasta los 73 puntos finales, uno más que el Bayern.

El Stuttgart les arrebató la segunda posición

Por lo tanto, y tras caer a la tercera posición, no es que los bávaros se queden solo sin la Bundesliga, sino que, además, no disputarán la próxima edición de la Supercopa alemana, que se jugará el próximo 17 de agosto. El Leverkusen aspira a hacer doblete 'Bundesliga-Pokal', y en caso de que esta posibilidad ocurra, la Supercopa la disputaría el segundo clasificado de liga, y no el Kaiserslautern, que es el otro finalista de Copa.

Sigue la mala fortuna de Kane

La no disputa de la Supercopa por parte del Bayern ha sido ampliamente comentada en redes sociales, sin perder de vista a Harry Kane y su 'gafe' particular con los títulos de clubes. El ariete británico se fue de vacío del Tottenham, y en su primera campaña en territorio germano, tampoco ha podido conseguir ningún trofeo.

Tocará esperar hasta mayo de 2025

Ante su ausencia en la próxima Supercopa, Harry Kane tendrá que esperar hasta mayo de 2025 para volver a optar a levantar el que sería su primer título en un equipo. El británico cierra su primera temporada en el Bayern con un buen registro de 44 goles entre Bundesliga y Champions, pero para celebrar la primera alegría colectiva, todavía tendrá que esperar.