Rajada de Bordalás contra la actuación arbitral

Con un enfado monumental terminó el técnico del Getafe José Bordalás el duelo contra el Alavés. El ambiente en Mendizorroza, que debía ser festivo, acabó convirtiéndose en un polvorín e incluso se llegó a detener el partido durante unos minutos por insultos racistas a Greenwood.

No se mordió la lengua el preparador del conjunto madrileño en la entrevista post-partido en la que atribuyó unas feas palabras a Figueroa Vázquez, colegiado del encuentro. “El árbitro ha dicho al final del partido que está hasta los huevos de aguantar a este equipo (Getafe). Imagínate que lo hubiera dicho cualquier jugador o técnico. Lo hubieran sancionado", sentenció el alicantino. "¿No hay sanción para los colegiados?. No lo podemos entender. Siempre nos ocurre con este árbitro, no nos ocurre con ningún otro”.

El entrenador del Getafe protagonizó también una pequeña trifulca con un miembro del cuerpo técnico del Alavés en el túnel de vestuarios, una vez finalizado el partido. Un encontronazo que dejaba clara la tensión vivida durante los 90 minutos.

Especialmente complicado fue el momento en el que los aficionados del Alavés profirieron cánticos racistas contra Greenwood. El colegiado paró el encuentro durante unos minutos aunque para Bordalás la actuación de Figueroa Vázquez no fue acertada. "Ha habido un detalle muy importante. Han cantado 'Greenwood muérete'. El protocolo dice que cuando ocurre la segunda vez hay que parar el partido e irse al vestuario. Mo se ha hecho y si son los árbitros los primeros que incumplen con el protocolo, no se va a acabar nunca con los insultos y el racismo".

Bordalás habló también de la diferencia de criterios de los colegiados, al hilo de las 6 amarillas que vió su equipo durante el choque, por las solo cuatro del Alavés. El entrenador felicitó a sus jugadores aunque reiteró el hecho de que le han parecido excesivas las cartulinas amarillas ya que “no fue un partido violento”.

Sobre la entrada de Benavídez a Milla, Bordalás afirmó que, "si hubiera sido a la inversa nos hubieran expulsado. No lo entiendo". "¿Qué esperamos, a que le partan la tibia y el peroné?. Entonces sí, le sacamos la roja. El reglamento está claro, intentar o dar una patada es una agresión clara, el VAR está para eso, para ayudar en este tipo de jugadas y hoy no ha ayudado", comentó recordando que aun hubo una segunda amarilla a Gio Simeone que no se mostró.