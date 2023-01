Ultimátum del Madrid a Asensio

El club blanco quiere saber lo antes posible si va a renovar o no para planificar la plantilla y buscarle o no un sustituto La oferta es la misma del verano pasado, que llevó al jugador a fichar a Jorge Mendes para que le buscara equipo

El Real Madrid está contento con la implicación y rendimiento de Marco Asensio, aunque siga sin tirar la puerta abajo y ganarse un puesto en el equipo titular. El balear acaba contrato el próximo 30 de junio, pero no le convence la oferta de renovación que le presentó el club el verano pasado y que no ha variado. Eso le llevó a cambiar de agente para fichar al portugués Jorge Mendes con la intención de que le encontrara un equipo que colmara sus exigencias. El ‘super agente’ luso lo ofreció a varios equipos, pero no recibió ninguna oferta que mejorara su situación.

Asensio quiere una subida salarial, cobra entorno a los cinco millones netos por temporada, y más protagonismo en el equipo. El Madrid no tiene intención de ofrecerle más dinero, acaso una pequeña mejora, y lo segundo es una cuestión deportiva que depende del entrenador. Ancelotti lo utilizó con regularidad la temporada pasada, pero la explosión de Valverde y la mejora de rendimiento de Rodrygo eclipsaron al balear que esta temporada está a la sombra de ambos, aunque en los últimos meses ha entrado de nuevo en una competencia directa con ambos. Varios equipos de primera línea se han interesado por él en los dos últimos meses, y podrían satisfacer sus demandas económicas, aunque las deportivas dependerán siempre de su rendimiento.

INSUFICIENTE MEJORÍA

El Real Madrid está confeccionando la plantilla de la temporada que viene y urge al jugador a que responda a su oferta de renovación, según ‘Defensa Central’. Necesita saber si va a contar con él, o si debe empezar a buscar un relevo en caso de que no siga. De dilatar demasiado su respuesta se puede encontrar en la misma situación que vivió Sergio Ramos, que cuando dio el sí para renovar se encontró con que la propuesta para que siguiera había caducado y tuvo que abandonar la disciplina madridista. Ancelotti ve con buenos ojos su continuidad, pero no puede asegurarle la titularidad.

Asensio cumple 27 años el día 21 y su crecimiento como futbolista se frenó con una grave lesión de rodilla que le tuvo en el dique seco prácticamente un año. Le costó recuperar el nivel que tenía antes de la lesión y su progresión no ha sido la esperada desde entonces. Su situación mejoró antes del Mundial con la llamada de Luis Enrique, pero no pasó de una ligera mejoría. Ha medida que la temporada ha ido avanzando, Asensio ha mejorado su rendimiento, pero no acaba de ganarse la titularidad ante la fuerte competencia que le plantean Valverde y Rodrygo.