¡Campeonas de Copa y a por el Lyon!

Gigantes, inmensas, únicas. A los que se preguntan por qué el FC Barcelona es uno de los mejores equipos de todos los tiempos, un ejemplo que sirve como respuesta: salieron con todo a pesar de ser favoritas -favoritísimas- desde el primer día, a una semana de la final de la Champions contra el Lyon, a por la Copa de la Reina. No tenían suficiente con la victoria. Querían estar perfectas durante los noventa minutos de la final y marcar todos los goles posibles. Fueron ocho. Dobletes de Ona Batlle y Graham y Mariona y goles de Salma y Pina.

Repetía Jonatan Giráldez en la previa que "si no sales con la mente puesta en el partido que te toca jugar, no te va a servir tampoco para preparar bien el que viene". Y las futbolistas azulgranas se tomaron el encuentro como lo que era: una final y la posibilidad de conseguir el tercer título de la temporada -uno que el año pasado no pudo competir por alineación indebida de Geyse-, sin pensar en el Lyon, sin ningún indicio de relajación que podría haber producido la distancia abismal que hay en España entre el Barça y el resto de equipos.

La fiesta del fútbol

A medio camino entre Barcelona y San Sebastián, Zaragoza vivió una auténtica fiesta del fútbol sin precedentes en una competición organizada por la RFEF. Un síntoma de que, esta vez sí, las cosas se habían hecho bien. Las aficiones de ambos equipos finalistas -25.617 en las gradas del estadio aragonés- pudieron desplazarse con comodidad y disfrutar de una previa -con 'fan zone', actividades, concursos, actuaciones, etcétera- a la altura de lo que merecía la cita. En un contexto especialmente delicado que rodea la actualidad del Barça, como club, el primer equipo femenino vive en algo parecido a una burbuja que lo aísla del ruido. Disfruta y hace disfrutar a los culés, con su juego, sus goles y sus títulos. También a su presidente, Joan Laporta, que se evadió del 'caso Xavi' en el palco de la Romareda, donde también estaba, este año sí, la reina Letizia presidiendo la competición a la que da nombre.

Como ya es habitual, dominó el conjunto azulgrana -con Walsh, Rolfö y Alexia en el banquillo y Pina y Bronze en el once inicial de Giráldez- desde el primer segundo y acabó rápidamente con el plan de Natalia Arroyo con un gol a los cinco minutos de partido. Fue obra de Ona Batlle, que remató a bocajarro tras un rechace de Vanegas en el primer intento de la lateral catalana. Y a la media hora de la final el Barça ya había anotado una 'manita'.

Sin piedad

Instantes después, Salma anotó el segundo, con la testa, tras ganar el salto a Emma y Apari en un centro milimétrico de Mariona al segundo palo. Graham hizo el tercero, aprovechando un rechace de Lete tras un primer disparo de Salma, y el cuarto, con un remate a placer a pase de la zaragozana. Y el quinto fue obra de Ona Batlle -doblete también para ella-, cruzando el esférico ante la impotencia de la guardameta guipuzcoana.

En el descanso, anunció la megafonía que la selección española sub-17 se había proclamado campeona de Europa en Suecia tras ganar a Inglaterra en la final, con seis jugadoras de la cantera del Barça y una de la Real Sociedad. Y lo celebró todo el estadio con euforia. No aflojaron las de Giráldez en la reanudación. Entraron Alexia, Rolfö y Walsh para poner más leña al fuego ante un conjunto vasco que ya solo podía intentar frenar la hemorragia. Y eso que Lete evitó, con las manos y los pies, que la goleada fuese aún más escandalosa. "Son las mejores, no hay más", decía una aficionada de la Real en la grada.

Se sumó a la fiesta de goles Mariona con otro doblete -ya llevaba dos asistencias-, el sexto, después de que Salma le robase la cartera a Apari, y el octavo, fusilando a Lete en el mano a mano. El séptimo fue de Pina, a pase de la de Felanitx, y lo tuvo que celebrar dos veces, porque la colegiada, Gil Soriano, lo había anulado en primera instancia. Era legal. Las azulgranas, reinas de la Copa, ya tienen su 'décima'. Queda un último escalón para poner la guinda a una temporada espectacular y tocar el cielo con un póquer histórico. Ahora, a por el Lyon en San Mamés