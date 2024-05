Laporta-Xavi: del 'se va' al 'me quedo' y al 'se puede ir'. Un enredo de 112 días

El FC Barcelona se halla envuelto en la enésima crisis... En cuatro meses se han desencadenado una serie de situaciones entre el entrenador, Xavi Hernández, y el presidente, Joan Laporta, que han marcado la agenda deportiva e institucional de la entidad. El club ha pasado de saber que se quedaría sin entrenador el 30 de junio a recuperarlo y, nuevamente, podría volver a perderlo... Una inestabilidad que en nada beneficia al presente y, ni mucho menos, al futuro del Barça. Son ya 112 días de caos, sospechas y dudas.

Esta es la cronología de los hechos:

27 de enero

Después de la dolorosa derrota del Barça contra el Villarreal en Montjuïc (3-5), que dejó al equipo catalán a 10 puntos del Real Madrid, Xavi anunció que se iría al final de la temporada. "El 30 de junio no seguiré como entrenador del Barcelona. Es una decisión que hemos estado hablando con el presidente, Rafa Yuste, Alejandro Echevarria, Deco y parte del staff. Creo que la situación merece un cambio de rumbo y como culé no puedo permitir esta situación. Ha llegado el momento de anunciarlo públicamente", dijo en rueda de prensa.

30 de enero

En la rueda de prensa previa al partido contra Osasuna en Montjuïc, Xavi, con más calma, volvió a hablar de su decisión y confesó que no se sentía valorado y que la idea de irse la alimentaba desde el inicio de la temporada. "Tenemos un problema con la exigencia de este cargo", dijo, para agregar que "parece que te juegas la vida en cada momento".

31 de enero al 21 de abril

En prácticamente todas las ruedas de prensa previas a los partidos, y las posteriores a los mismos, el entrenador del FC Barcelona respondió preguntas relacionadas sobre su continuidad pero nunca fue categórico, siempre dejó una puerta abierta a una hipotética continuidad. Por otro lado, Xavi siempre aseguró que no tenía ninguna duda de que los jugadores iban a responder (con resultados) al anuncio de su marcha. "Hemos dado un paso adelante", dijo tras la victoria en Vigo el 17 de febrero, o "el equipo está enchufado y eso me enorgullece", afirmó después de golear al Getafe (4-0) el 24 de febrero. Y el 12 de marzo, tras avanzar a cuartos de final de la Champions League, no pudo ser más expresivo: "Volvemos a respirar".

24 de abril

Como en los viejos tiempos, día de movimientos en el Barça. Hubo Junta Directiva en las oficinas del Camp Nou y Deco se reunió con Xavi en la Ciutat Esportiva. Tras el encuentro, el director deportivo y el entrenador del Barça se desplazaron al domicilio de Joan Laporta, en el que también se encontraba Rafa Yuste, vicepresidente deportivo, y Alejandro Echevarría, asesor del presidente. Se pacta la continuidad de Xavi hasta junio de 2025, fecha que tenía firmada (con un año más opcional) tras renovar el 22 de septiembre de 2023. El técnico cambió de opinión por su abnegado barcelonismo y por contar con el apoyo de los jugadores y de tener la confianza del presidente, aunque no del cien por cien de la Junta.

25 de abril

Laporta, Xavi y Deco, conjuntamente, dieron una rueda de prensa en la que mostraron una solidez absoluta para remar en la misma dirección. El presidente aseguró que "rectificar es de sabios" y defendió el carácter ganador del proyecto: "Es un orgullo tener a Xavi". El entrenador, por su parte, confesó verse "con fuerzas" para seguir trabajando en un proyecto, iniciado en noviembre de 2021, y que "no está acabado". El técnico egarense dejó claro que, caso de no haber seguido, "no iba a cobrar ni un euro".

15 de mayo

En la rueda de prensa previa al Almería-Barça se cuestionó a Xavi cómo iba a competir el Barça con sus enemigos deportivos sin tener músculo económico suficiente para potenciar la plantilla. El técnico, con la honestidad que le caracteriza, dijo: "El culé, el aficionado, el socio, debe entender que la situación es muy difícil para competir con los máximos competidores, ya sea en España o en Europa. Tenemos una situación económica que nada tiene que ver con 25 años atrás... No estamos en las mismas condiciones que otros clubs que tienen otras situaciones, pero nos vamos a ajustar y eso no significa que no queramos competir ni luchar por los títulos, pero esta es la situación del Barça".

16 de mayo

Voces del entorno azulgrana desvelan el enojo de Laporta por las palabras de Xavi en la rueda de prensa. El presidente alimenta los rumores del 'divorcio' no desplazándose a Almería. Xavi, sin contacto con la cúpula del Barça, entiende que no ha faltado a nadie y que solo ha dicho lo que piensa. Así se reafirma tras la victoria en el Power House Stadium: "Laporta, personalmente, no me ha dicho nada, la relación no ha cambiado. Vamos a luchar la próxima temporada con toda la ambición".

17 de mayo

Xavi parece estar otra vez fuera del Barça, pero ahora por decisión del presidente. A lo largo del día se suceden todo tipo de rumores. Se especula con un inminente encuentro entre el presidente y el entrenador para redefinir sus posturas. Finalmente, para evitar lo sucedido el 24 de abril, con prensa y cámaras delante del domicilio particular de Laporta, el presidente y el técnico se citan para hablar a final de temporada. El desenlace sigue estando abierto a cualquier posibilidad.