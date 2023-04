Bajas de peso en el entrenamiento del Real Madrid

Modric, Asensio y Courtois no se entrenan con el resto del grupo El croata y el balear no lo hacen por descanso; el belga sigue recuperándose de su gastroenteritis

El Real Madrid ha vuelto a ejercitarse en las instalaciones de Valdebebas para preparar el duelo del sábado ante el Almería y lo he hecho con tres ausencias importantes. Modric y Asensio no han saltado al verde por descanso mientras que Courtois no lo he hecho al seguir recuperándose de la gastroenteritis que le impidió estar ante el Girona.

A priori, los tres estarán aptos para entrar en la convocatoria para el duelo del sábado ante el Almería. No todo han sido 'malas noticias' en el entrenamiento de hoy. Hazard y Benzema se han ejercitado junto al resto del grupo, sinónimo de que sus molestias también son cosa del pasado, y Alaba y Mendy han trabajado sobre el verde en sus respectivos procesos de recuperación.

Veremos cuando podrán volver ambos defensores, pero el hecho de que estén ya ejercitándose sobre el césped de Valdebebas indica que sus recuperaciones van por buen camino y podrían estar listos para la eliminatoria de Champions ante el City y para la final de Copa, los tres partidos más importantes que tiene el Madrid ahora mismo en el calendario.