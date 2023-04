Modric da el 'OK' a su renovación con el Madrid

El centrocampista croata lleva once temporadas con la camiseta blanca, y firmará su continuidad hasta 2024 El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se reunió con él para evitar una marcha tentadora a Arabia, donde le ofrecían 50 millones de euros netos por dos campañas

Luka Modric y el Real Madrid seguirán vinculados un año más. El histórico centrocampista blanco acababa su contrato en el Santiago Bernabéu este verano, pero el club ha querido ampliar la vinculación con el jugador después del buen rendimiento que ha mostrado en esta campaña.

A sus 37 años, el jugador croata seguirá luciendo el '10' hasta el fin del próximo curso 2023/2024. En la cúpula deportiva del club no se tenía clara la continuidad, primero por la edad, y segundo porqué se hicieron fichajes de jugadores jóvenes para que diesen un paso al frente con la marcha del propio Modric y de Toni Kroos, ambos con contrato vigente hasta este verano. Aun así, Ancelotti siempre ha dejado claro que será muy difícil encontrar a un sustituto de garantías para el croata y el alemán, que han sido protagonistas siempre que el equipo los ha necesitado y, sobretodo, han sostenido al equipo en las citas más difíciles.

Según cuenta As, el croata habló personalmente con el presidente Florentino Pérez para "trasladarle su deseo de seguir un año más en el nuevo Bernabéu y dejar el club a lo grande en 2024, con una trayectoria que llegaría ya hasta los 12 años de blanco y más de 500 partidos jugados".

De hecho, en una concentración con su selección en el pasado mes de febrero, Modric ya aseguraba que quería seguir en el Madrid. “Quiero seguir en el Madrid, pero por merecimientos. No porque sea un regalo por mi trayectoria en el club. Nunca me han regalado nada y no quiero que ahora sea diferente. Pero, pase lo que pase, nada cambiará mi sentimiento por el Real Madrid, es el club de mi vida y nadie lo va a romper”.

La oferta proveniente de Arabia Saudí era suculenta: 25 millones de euros netos por temporada. En las últimas fechas, los principales clubes de la liga árabe están haciendo importantes contactos con las grandes estrellas europeas para que se retiren en el país. Lo están intentando con Leo Messi, Karim Benzema y Sergio Ramos, entre otros.

Sea como sea, Modric no ha caído en la tentación, y seguirá luchando por todos los títulos posibles para agrandar, aun más, su carrera futbolística.