Zidane, Pochettino, Xabi Alonso y Mourinho opciones al banquillo

El Real Madrid es consciente de que Ancelotti podría irse en verano y quiere tener preparado el relevo por si es despedido o él decide marcharse Cuatro nombres en la agenda, dos conocidos, dos por conocer que gustan en el club, y dos opciones interinas como son Raúl y Arbeloa

Carlo Ancelotti no se cansa de decir que seguiría en el Real Madrid “toda la vida” y de que la planificación de la temporada 2023-24 está hecha dando a entender su continuidad en el banquillo y cumplir el año que tiene de contrato. El fútbol no tiene reglas en situaciones así, a lo máximo que aspiran los clubes es a protegerse para los imponderables y el futuro del italiano sigue en el aire gane o no algún título, porque no esconde que a sus 63 años le ilusiona ser seleccionador de Brasil. Florentino Pérez tiene experiencia en estas situaciones y se blinda con una agenda de posibles sustitutos que aseguren ese proyecto que el italiano dice estar ya planificado.

La lista de entrenadores que maneja el presidente del Real Madrid son todos conocidos, aunque dos de ellos repetirían como son Zidane y Mourinho. El francés afrontaría su tercera etapa al frente del equipo y el portugués, la segunda. El primero quiere regresar a los banquillos después de dos años de asueto. Le sobran las propuestas, pero regresar al Madrid sería su mayor reto antes de entrenar a la Juventus, la siguiente opción en sus prioridades y cerrada la puerta de Francia.

El segundo es un viejo anhelo del presidente después de una primera etapa difícil, pero en la que dejó buenas sensaciones por sus dotes de mando y estrechó lazos con el máximo dirigente madridista. Se daría la circunstancia de que repetiría el recorrido de su primera etapa dando el salto desde el fútbol italiano (Inter y Roma) al español (R. Madrid).

CUATRO OPCIONES VÁLIDAS

Pero también hay dos nombres que gustan en la planta noble de Valdebebas. Mauricio Pochettino y Xabi Alonso. El argentino y el Real Madrid se atraen, han flirteado en el pasado, pero no se dieron las circunstancias apropiadas para unir sus destinos, Cuando el club lo quiso tenía contrato con otros equipos y cuando estuvo libre, el banquillo blanco estaba consolidado con otro inquilino. Ahora podrían coincidir si Ancelotti se va y Pochettino no se compromete con nadie. Xabi Alonso es otra opción real que el Madrid no descarta. Su espectacular trabajo en el Leverkusen, al que cogió en puestos de descenso y ya ha metido en la Europa League con una remontada impresionante y con posibilidades reales de entrar en la Champions, atrae al club blanco para este verano o un futuro no demasiado lejano.

CANTERANOS

Se hablan de más nombres, pero los cuatro mencionados son los preferidos del presidente. Además, hay dos entrenadores que fueron jugadores y que se preparan en ‘La Fábrica’ para dar el salto al primer equipo. Raúl González y Álvaro Arbeloa cumplen los requisitos exigidos para tomar el mando. Conocen bien la casa, su mística, exigencias y valores. Ambos están muy bien conceptuados por el club, pero serían los recursos interinos en caso de que fallen los que forman parte de la lista principal.

En definitiva, seis entrenadores para un puesto que depende de que Ancelotti siga, lo despidan o decida irse a un destino que le atrae para cerrar un currículo impresionante. Repetiría el itinerario de su primera etapa, en la que fue destituido pese a quedarle un año de contrato, como ahora. Rafa Benítez fue su relevo, pero acabó siendo despedido para que Zidane se hiciera cargo del equipo y ganar tres Champions consecutivas.