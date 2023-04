Los ocho intocables de Florentino Pérez

Courtois, Militao, Alaba, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Vinicius y Rodrygo tienen contrato en vigor, son el futuro y no se tocan Benzema, Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Carvajal y Rudiger seguirán también la próxima temporada, el resto tiene la puerta de salida abierta

Florentino Pérez ha ido renovando paso a paso, jugador a jugador la plantilla que ganó tres Champions consecutivas apostando por jugadores jóvenes que asegurasen el futuro del equipo, combinados con veteranos curtidos en mil batallas que marcan el camino que se exige para ser jugador del Real Madrid. De esos refuerzos llegados a partir del 2018 siete tienen contrato en vigor y no se tocan ni se escuchan ofertas por ellos. Esa lista la forman Courtois, Militao, Alaba, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Vinicius y Rodrygo.

Courtois y Alaba, ambos con 30 años y contrato hasta 2026, son los más veteranos de ese grupo de intocables que completan cinco jóvenes jugadores que están llamados a escribir la historia más próxima del equipo blanco y ser referentes para los que lleguen a partir de ahora. A este grupo se suma otro de seis jugadores veteranos que son los que tiran del carro con Benzema, Kroos, Modric y Carvajal a la cabeza, ganadores de cinco Champions League cada uno (el alemán cuatro y otra con el Bayern) y que tienen a su alcance dar caza al mítico Paco Gente, único jugador que tiene seis Copas de Europa en su haber.

SIN EL FUTURO DECIDIDO

Lucas Vázquez, con contrato hasta 2024, y Rudiger, hasta el 2025, también forman parte de ese segundo grupo y seguirán en el equipo. Benzema, 35 años, Kroos, 33, y Modric, 37, son los veteranos de la plantilla que acaban contrato este verano, pero que ampliarán uno más tras dejar sentado que siguen rindiendo a un alto nivel y que el equipo les sigue necesitando mientras no bajen sus prestaciones. Entre los dos grupos suman 14 jugadores los que tienen el puesto asegurado en el Real Madrid para la temporada 2023-24, el destino de los otros nueve futbolistas que completan la plantilla está por decidir.

Nacho y Asensio tienen ofertas de renovación encima de la mesa. Ambos acaban contrato en junio, pero se siguen pensando su continuidad pese a que filtran que quieren seguir. Ceballos está en la línea de sus dos compañeros, aunque espera una llamada del club para firmar su continuidad. De los cinco que quedan, Mariano es seguro que no sigue al terminar contrato. Los otros cuatro no cuentan, apenas han jugado esta temporada y son prescindibles, aunque todos tienen contrato en vigor. La cuestión es si aceptarán salir o se agarrarán a lo firmado como ha hecho Mariano. Odriozola y Lunin son los que están más dispuesto a irse, mientras que Vallejo y Hazard no lo tienen tan claro.