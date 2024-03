Hay fecha para el documental del triplete del City en Netflix... ¡Y el tráiler es increíble!

Los aficionados del Manchester City están de enhorabuena. Tras meses preguntando al club por el documental de su histórica temporada 2022/23, en la que consiguieron el triplete ganando Premier, Champions League y FA Cup, este martes se ha revelado la fecha de salida de la docuserie, cuyos derechos tendrá en exclusiva Netflix.

El documental, que constará de 6 capítulos, estará disponible en la plataforma a partir del próximo 2 de abril. No es la primera vez que el City abre las puertas de su vestuario, ya que en 2018 el conjunto 'sky blue' ya fue protagonista de una serie de Amazon perteneciente a la franquicia de 'All or Nothing'.

En su primera temporada en el Manchester City, Erling Haaland ganó el triplete / AFP

Un triplete desde dentro

Ya se puede disfrutar del tráiler del documental y por el momento se antoja que el resultado puede ser espectacular. En él se puede ver muchas escenas del vestuario 'citizen', incluyendo celebraciones, charlas de futbolistas, enfados y mucho protagonismo de Pep Guardiola, al que podremos seguir de cerca y ver cómo vivió la temporada más importante en la historia del Manchester City.