Inglaterra se rinde al increíble Foden

Pep Guardiola dejó el gran titular después del derbi: "Foden es el mejor jugador de la Premier League en estos momentos". Y tras él, llegó el resto. La prensa inglesa, la prensa internacional, sus propios compañeros... El mediapunta inglés se llevó todos los elogios habido y por haber después de su exhibición en el duelo ante el Manchester United, con doblete incluido.

"Increíble", "magnífico" y "mágico" han sido algunos de los adjetivos que han utilizado los medios ingleses para describir lo vivido en el Etihad, en una nueva exhibición de un futbolista que no deja de crecer a sus 23 años. "Esta temporada está siendo de nivel de referente mundial para él. Ese es el estándar que él mismo se fija. Ese es el estándar que nosotros y el entrenador le fijamos y ese es el estándar que necesita mantener ahora”, señaló Walker ante los medios.

"Es especial"

En la misma línea fue Gary Neville, un histórico del Manchester United que no le quedó otra que rendirse ante el nivel de la estrella de su gran rival: "Este chico jugaría en cualquier equipo del mundo. Gareth Southgate (seleccionador inglés) debería construir el equipo en torno a él. Es un jugador realmente especial".

Su potencial era de sobras conocido, pero ha sido en esta temporada cuando el bueno de Foden ha acabado de explotar definitivamente. Los datos están ahí: lleva más goles, más asistencias y más ocasiones creadas en lo que llevamos de campaña que en el resto de temporadas con el primer equipo del Manchester City. Pero sus actuaciones no solo se resumen en datos.

Ha asumido liderazgo, sobre todo, con la ausencia de Kevin de Bruyne, y le da a Guardiola un repetorio táctico brutal. Puede jugar en cualquiera de las posiciones de arriba, puede partir desde el interior, puede atacar por fuera y por dentro, a pierna cambiada o a pierna natural... Su repertorio es tal que ni siquiera Guardiola es capaz de limitarlo a una sola zona del campo.

Lluvia de elogios

"Foden es el mejor futbolista de la Premier League en esta temporada. Tiene una ética de trabajo increíble y no importa la posición en la que juegue. No se queja. Y ahora gana partidos. Para ser un jugador de clase mundial, tienes que ganar partidos. Y él lo hace", resumia Pep.

El técnico está encantado con él y se ha convertido en pieza intocable. Por lo que hace sobre el verde, pero también por su mentalidad y su ética de trabajo. Se acabó el jugador de 'highlights'. "Practica y se esfuerza. Siempre dispara mucho. Ahora sus goles están llegando y ojalá pueda seguir así”, indicaba Walker. El inglés ha asumido galones, está currando como el que más y los resultados hace ya semanas que están ahí.

En Manchester no son capaces de hacer un once inicial y no incluir a un Foden que está llamado a marcar una época en el Etihad. Ya está entre los máximos goleadores de la historia del club. El presente y el futuro es totalmente suyo.