Haaland: "Leo Messi es el mejor jugador que jamás ha jugado al fútbol"

Erling Haaland ha atendido a los medios en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de vuelta ante el Copenhague de los octavos de final de la Champions League.

En primer lugar, el delantero noruego ha revelado su admiración por Leo Messi: "Es el mejor jugador que jamás ha jugado al fútbol. Quizás tenga que retirarse para que alguien más sea considerado el mejor".

Sobre su futuro en el Manchester City, Haaland aseguró estar muy a gusto en el equipo inglés. "Estoy muy feliz aquí, los gerentes, la junta directiva, todos. Nunca sabemos cuál será el futuro y ese probablemente será su titular, pero escriban lo que dije antes", expresó.

Haaland también desveló su fórmula para rendir a un excelente nivel. "Si piensas demasiado o te estresas, no es bueno, simplemente me concentro en ser la mejor versión de mí mismo. Intento encontrar las cosas positivas de la vida. La vida es bella y tengo gente hermosa a mi alrededor", expuso.

"Me exijo mucho a mí mismo. Solía llorar cuando era joven si perdía o desaprovechaba oportunidades. Hago lo que me dice Pep, me implico cuando puedo y puedo mejorar", añadió.

Haaland lamentando una clara ocasión de gol / EFE

El atacante del City ha vuelto en forma de la lesión por estrés en el tobillo que le apartó de los terrenos de juegos durante algo más de un mes. Desde su regreso, ya ha conseguido ver portería en 9 ocasiones, con una soberbia actuación ante el Luton donde anotó 5 goles.