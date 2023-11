¡Vamos a quemarlo todo!

En el Barça hay que ganar jugando bien y jugar bien, en el Barça, significa hacerlo como los que dicen qué es jugar bien hay que hacerlo. Ahora, además de todo eso, que no es poco, tampoco está permitido tener un bache de tres partidos saldados con una victoria y dos derrotas en los que se ha jugado mal dos de ellos y uno bien. La que se ha liado después de perder con el Real Madrid y hasta hacerlo contra el Shakhtar Donetsk, se mire por dónde se mire, no es normal.

Y dice muy poco de la solidez de un proyecto que había llegado hasta aquí en línea claramente ascedente. Con un crecimiento más o menos intenso, pero siempre evolucionando en positivo. A nivel de juego y de resultados. La temporada pasada hubo muchos partidos que el equipo saldó ganando por la mínima y en los que el juego no fue una maravilla. Pero el marcador, como pasa en todos lados (aquí también), lo aguanta todo. Pero han bastado diez días para ponerlo todo patas arriba.

Pedri disputa un balón Zubimendi en el Real Sociedad - FC Barcelona | Javi Ferrándiz

Nervios en el palco, nervios en el cuerpo técnico, nervios en la plantilla y nervios en el entorno, que tiene vida propia y muchos rostros diferentes e interesados. Joan Laporta, que no escondió su enfado por perder el Clásico, ha decidido no hablar para no echar más leña al fuego. Por su parte, Xavi ha pasado de no hacer autocrítica a hacerla de forma vehemente y pública para satisfacer a quienes la pedían. Los jugadores, extrañamente aturdidos, hablan más ante el micrófono que sobre el césped. Y el entorno, que atraviesa habitualmente un periodo de sobreexcitación constante, sufre ahora un estado de ebullición insoportable.

Todo el mundo exige, en pleno mes de noviembre y con las opciones intactas en todas las competiciones, una especie de revolución que ni tiene líder, ni hoja de ruta, ni mucho menos solución a corto, medio o largo plazo. Mientras vemos cómo el Manchester City, el Girona o la Real Sociedad han construido proyectos sólidos basados en el trabajo bien hecho y sin prisas, al Barça se le pide que repita en la Liga y gane ya la Champions. No solo lo exige el entorno, sino que lo alienta el presidente elevando las expectativas como si aún viviera entre 2006 y 2008, la economía estuviera saneada y en la plantilla siguiera jugando Leo Messi. Y Xavi le compra el relato porque, en el fondo, desautorizar a quien manda nunca es una opción.

Demasiadas prisas, demasiados sueños imposibles y demasiada grandeza vetusta y anacrónica para un club que, a día de hoy, sigue en modo supervivencia: a nivel económico, social y deportivo. Sin dinero, sin estadio y sin tener la mejor plantilla de Europa. Solo quedan dos soluciones: quemarlo todo o tener paciencia. Ustedes eligen.