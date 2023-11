"El Barça juega con una tensión excesiva y es un grupo joven"

Hablamos con el psicólogo deportivo, Jaume Martí, para entender el problema "mental" del Barça Cree que el equipo está sometido a demasiada presión y que se deberían centrar en disfrutar más del juego

Xavi Hernández apuntó a un tema "más mental que de juego" para explicar el bache que está sufriendo el equipo en estos momentos. Y que ha salido a relucir, sobre todo, en los partidos ante la Real Sociedad y el Shakhtar. Y añadió que lo que más le preocupa en estos momentos es que los jugadores pierdan la confianza y el problema pueda agrandarse.

Para entender un poco a qué se refería, en SPORT hemos consultado con el psicólogo deportivo Jaume Martí, que nos ha apuntado algunas de las claves que pueden justificar el bloqueo azulgrana. Martí es licenciado en Psicología y Máster en Psicología del deporte, miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, vicepresidente de la ACPE y tesorero de la Federación Española de Psicología del Deporte.

Para empezar, coincide plenamente con Xavi en que existe un problema mental. "Si lo dice, me lo creo. Y la demostración es que este equipo ha jugado bien, hemos visto buenos partidos con estos jugadores", asegura.

Para Martí, hay un factor clave y es que el equipo puede que esté jugando con una "tensión excesiva" y "mucha presión". Además, destaca que el grupo tiene jugadores "muy jóvenes" para los que esto puede suponer un problema.

"El Barça tiene la obligación de ganar y jugar bien siempre. Además, ahora se le ha añadido que deben ganar porque está en juego la economía del club, que no pueden caer en la Champions por el dinero que supone...Si tienes experiencia lo asumes mejor, pero si eres joven o bien no estás acostumbrado a esto, toda esta presión te llega y pueden entrar las dudas y los miedos. Y entonces puede pasar que nadie quiere jugársela para que no lo señalen a él", argumenta.

Además, asegura que las dudas son como un virus y que solo hace falta que las padezcan dos o tres jugadores para que se contagien a todo el equipo.

Jaume Martí contrasta el momento del Barça con el del Girona, un equipo que está jugando sin presión y se dedica a jugar. "La diferencia es que el Girona no hace goles por obligación, marca por ilusión. En el Barça los goles se han de marcar por obligación. Se prioriza el resultado y no el juego. Hay una tensión excesiva", dice.

El experto explica que los jugadores azulgrana saben perfectamente que el resultado ante la Real Sociedad fue "engañoso" y que en cualquier partido siempre hay tres objetivos: Ganar, hacer las cosas bien y disfrutar. Y que uno de los problemas del Barça puede estar en el orden en que ha fijado los objetivos.

"Si el primero es ganar, mal. Porque ganar ya no depende únicamente de tú. Hay muchas más variables. Si priorizas hacer las cosas bien, jugarás bien y empezarás a disfrutar. Y ese es el camino que te lleva a ganar. Es lo que te decía del Girona. Su objetivo era seguir en primera y se centró en el juego. Ahora ves que es un equipo que disfruta y que aunque vaya perdiendo no se separa de su camino".

Martí está convencido que el primer paso para desbloquearse es salir a jugar contra el Alavés con la intención de, sobre todo, disfrutar. "Que se olviden del pasado. Las derrotas ya no existen. Que hagan un buen partido y recuperen la fluidez, que no piensen demasiado".

La charla de Xavi y el factor Gündogan

Martí no ve mal la charla que mantuvo Xavi con sus jugadores ni que reconociera que existe un problema mental siempre y cuando haya una estrategia detrás para buscar una reacción en el grupo. Aunque sí que ve positivo que sea honesto y sincero con sus jugadores.

Sobre las críticas de Gündogan, en cambio, entiende las diferencias culturales, pero considera que también "hay que saber dónde se está" y que esas palabras quizá añadieron "presión" al equipo y hayan podido afectar.