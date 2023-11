Un precedente optimista: así gestionó Xavi la última crisis del Barça

Los blaugrana también atravesaron un bache deportivo el curso pasado, con tres duras derrotas en un mes: dos de Champions y la del clásico en el Bernabéu A finales de octubre de 2022, el técnico egarense trató de motivar a sus jugadores de una nueva manera, recurriendo a un viejo amigo de la casa

Las temporadas de los equipos de fútbol acostumbran a no ser lineales. Siempre hay altos y bajos. Sin embargo, en un equipo como el Barça, en el que se está inmerso constantemente en la búsqueda de la excelencia, cualquier bache es entendido como una crisis. Pero ante los problemas, soluciones.

El Barça encadena dos partidos y medio con malas sensaciones: la segunda parte frente al Real Madrid, el encuentro ante la Real Sociedad en Donosti y el encuentro de Champions frente al Shakhtar Donetsk. Los blancos remontaron el clásico (1-2) y los ucranianos vencieron por la mínima en Hamburgo. Si bien es cierto que los culés vencieron en Anoeta por la mínima y sobre la bocina, los de Alguacil hicieron más méritos para llevarse los tres puntos.

Hace un año justo, el conjunto catalán también atravesaba una crisis deportivas con tres duras derrotas en apenas un mes: cayeron en Múnich y en Milán ante el Bayern y el Inter en la fase de grupos de la Champions (2-0 y 1-0, respectivamente) y también sucumbieron ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu por 3-1. Tres resultados que dejaron al equipo tocado en lo deportivo, pero también en lo anímico. El proyecto de Xavi se tambaleaba.

Fue entonces cuando el técnico blaugrana recurrió a un viejo amigo de la casa: Juan Carlos Unzué. El objetivo no era otro que el de motivar a sus pupilos para lo que restaba de temporada. Pocas personas conocen mejor el Barça que el pamplonés. Primero como jugador, después como entrenador de porteros y, por último, segundo entrenador.

Un punto de inflexión

Hacía dos años que a Unzué le habían diagnosticado ELA (Esclerosis lateral amiotrófica) y aceptó ser un abanderado de esta lucha, para dar visibilidad a esta enfermedad y ayudar a que los damnificados pudiesen tener una vida más diga. Visibilizarlos.

Laporta y Guardiola, junto a Unzué en el Camp Nou | SPORT

“Me dijo. Cuando estés mal, piensa en mí. Y en un mal momento, pensé en Juan Carlos. Estábamos mal y pensé que nos podía ayudar porque es un fuera de serie. A nivel de humanidad. Es único. Vino, dio la charla y no perdimos ni un partido desde entonces. Nos dio un plus, nos ayudó muchísimo”, rememoró Xavi Hernández en la presentación de la segunda temporada del documental 'A New Era', emitido por Amazon Prime.

“Les transmití simplemente lo que sentía. Le agradezco a Xavi que, en un momento de dificultad, pensase que podía ayudar y que lo que yo iba a transmitir podía aportar al equipo. No sé si lo conseguí, pero estoy contento de que la temporada acabase bien. Yo lo que les quise transmitirle al vestuario es la capacidad que tiene el futbolista de cambiar el ánimo de tanta gente, de hacerles sonreír a través de nuestra pasión. Eso es fantástico. Cuando se gana, los periodistas suelen preguntar a los jugadores cuál ha sido la clave. Siempre se dice que ser una piña. Pero la fuerza en el vestuario no se demuestra en las victorias sino en derrotas; y eso es lo que consiguió este vestuario. Y se está demostrando que este vestuario es una gran familia”, expresó Unzué ante la gran ovación de los asistentes.

Relanzados

Desde aquel 19 de octubre en el que Juan Carlos Unzué volvió al vestuario del Barça y se reencontró con algunos de los futbolistas que entrenó durante su etapa como mano derecha de Luis Enrique (2014-2017), los blaugrana iniciaron una de las mejores rachas de la etapa reciente.

Xavi Hernández y Juan Carlos Unzué | EFE

En los 21 partidos posteriores, los culés tan solo perdieron uno (el duelo europeo ante el Bayern de Múnich en el Spotify Camp Nou por 3-0), sellaron dos empates (Espanyol y Manchester United) y acumularon 18 victorias.

Aquel año, el Barça volvió a ganar títulos tras una temporada en blanco y alzó la Liga, después de cuatro años sin lograrlo. Además, la victoria en la Supercopa de España ante el Real Madrid fue un punto de inflexió en lo deportivo, anímico, institucional y social. Por el gran fútbol desplegado, por ser el primer título de una generación de futbolistas, por hacerlo ante el eterno rival y por devolver la alegría a jugadores y afición.