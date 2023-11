El problema de Lewandowski no es Lewandowski

El polaco encadena seis partidos sin ver puerta y su último gol fue el 23 de septiembre ante el Celta Àlex Delmàs y Fermín Suárez analizan las razones que explican la sequía de Robert Lewandowski

Robert Lewandowski está en boca de todos. Es normal que así sea porque es uno de los mejores delanteros centro del mundo. Lo sigue siendo porque el olfato de gol no se pierde, aunque, precisamente por ello, la sequía que atraviesa a nivel realizador está sirviendo para sacar conclusiones definitivas sobre el futbolista. Para lo bueno y para lo malo, el polaco siempre está en el foco.

Los números dicen que encadena seis partidos consecutivos sin ver puerta, una racha para la que hay que prácticamente hacer arqueología estadística para encontrar algo similar. En el Bayern no la vivió nunca, de hecho. Tampoco, por supuesto, la pasada temporada en su primer año como blaugrana. Es obvio que, para explicar este bache goleador, hay que tener en cuenta muchos factores.

Uno de ellos es el haber estado, en mitad de esos seis encuentros en blanco, haberse perdido tres por lesión, lo que siempre distorsiona el momento de forma de un futbolista. Si, además, añadimos a ello que el Barça está atravesando por un momento complicado al nivel de juego, el cóctel resulta demoledor.

Sin ocasiones no hay goles

Lo explica mucho mejor Àlex Delmàs, ex futbolista profesional y uno de los analistas más documentados del entorno del Barça: "Son dos cosas. Una, que él no está bien en lo que a su momento de forma se refiere, pero no se le puede recriminar nada porque quiso jugar el clásico saliendo de una lesión muy reciente. Con el paso de los partidos estará más fino en los controles, el remate y la agilidad. En el área, además, es donde menos tiempo tienes para ser resolutivo".

Lewandowski no ha podido ni rematar entre los tres palos en todo el partido | Valentí Enrich

Para Delmàs, en ese sentido, el principal problema está en el equipo: "Es la generación de ocasiones. No estamos ante dos o tres partidos en los que Lewandowski ha tenido cinco ocasiones y las ha fallado, no. Es que no ha tenido ocasiones claras, no las ha tenido", argumenta. Para el analista, "en la plantilla de hoy, Robert me parece totalmente imprescindible y, si el equipo consigue crear ocsiones más o menos claras, las enchufará".

Los números confirman la tesis

No es el único que opina en la misma dirección. Fermín Suárez, periodista, analista y experto en estadísticas relacionadas con el fútbol, materia en la que es una eminencia, coincide en que "se junta que hay acciones en las que no está fino por diferentes circunstancias con el hecho de que el equipo está generando poco". Para sustentar su visión, añade que "contra el Shakhtar se crearon 11 ocasiones, contra la Real Sociedad 9, las mismas que el Clásico. En la ida ante el Shakhtar fueron 12, nueve ante el Oporto y 8 ante el Mallorca". Son números, explica Suárez, que contrastan con lo habitual: "El equipo debe moverse entre las 12, 13 o 14. Todo lo que sea inferior a eso lo complica mucho. Por ejemplo, la media de la temporada pasada fueron 12 y, de esas, 3 deben ser claras".

Lewandowski se marchó decepcionado del Shakhtar - FC Barcelona | Valentí Enrich

Pero no todo es culpa del equipo, entiende el analista: "No está en su punto idóneo. Lo vemos cuando baja a descargar y no gana duelos. Ante el Shakhtar solo ganó 5 de 13, lo que le lleva a participar menos. Le falta esa chispa". Una situación que no mejora viendo el rendimiento colectivo. "La media de pases del Barça está en 530 pases y, aunque contra el Shakhtar fueron 600, ante la Real, el Madrid, la ida ante el Shakhtar y el Athletic no llegas" al mínimo que exige el fútbol que quiere practicar el equipo de Xavi. "Ante la Real Sociedad solo hubo 334 pases buenos", resalta Fermín Suárez.

Queda pues, mucho trabajo por hacer, tanto a nivel colectivo como individual para recuperar la mejor versión de Robert Lewandowski, aunque sería un grave error apuntar solo hacia la figura del delantero polaco, que siempre se ha caracterizado por ser más un finalizador que un generador.