Los Joaos, solo gratis

Joao Félix celebrando su gol en el Metropolitano / VALENTI ENRICH

Acabando la temporada de prueba que tenían Joao Felix y Joao Cancelo para demostrar que merecían seguir en el Barcelona, va siendo hora de ir tomando una decisión aunque para alguno pueda ser dolorosa. De entrada, no han sido jugadores que hayan calado profundamente en el corazón de los culés. No habrá muchas 'viudas' de los portugueses si al final ninguno de los dos acaba quedándose en el Barcelona.

El famoso "perder traerá consecuencias" de Laporta es precisamente esto, cambiar la cara de lo que no ha sido suficiente para cumplir las expectativas.

Cada partido que pasa son menos decisivos y más prescindibles. Cada partido, desaprovechan la oportunidad de justificar un esfuerzo económico para la temporada que viene. Reconozco, y así lo escribí, que tuve un enamoramiento temporal con Joao Félix. Su gol al Atlético y algunos destellos de la enorme clase que atesora por aquellas fechas me hicieron pensar que sería un jugador rentable para este Barça. Pero fue un enamoramiento fugaz; igual que llegó, se fue. El correr y el paso de los partidos fue corroborando por qué ni con Simeone ni en el Chelsea fue un jugador importante.

Otro tanto me ha ocurrido con Cancelo. Enamoramientos temporales y despechos continuados, aquí más recurrentes. La irregularidad del lateral ha sido tan significativa como que ha alternado días en los que convencía absolutamente y partidos que casi se cargaba por sus desaplicaciones defensivas que tanto costaban al equipo. Sin ir más lejos en la trágica semana del partido de vuelta ante el PSG con el gol de Dembelé y el clásico con el tanto de Lucas Vazquez. O la sangría que provocó Portu en Montilivi.

Cancelo es buen atacante pero flojo defensor. Provoca superioridades y peligro en ataque pero genera muchos riesgos en defensa y su flanco suele ser una autopista permanentemente libre de pago. Vamos descubriendo por qué Guardiola optó por dejarle salir. Es un jugador interesante, y me consta que le agrada a Xavi, pero con ciertos peajes que se pagan caros. No pagaría un traspaso, pero si se pone a tiro y casi gratis, sumaría en la plantilla por su calidad, experiencia y carácter competitivo.

Antes me quedaría con Cancelo que con Joao Félix. Su puesto en la delantera del Barça exige mucha más regularidad de la que ha demostrado hasta ahora. Ha tenido oportunidades más que sobradas para demostrarlo. Además, el Atlético no lo pondrá fácil para su salida a pesar de que el que tiene el problema, la patata caliente, es el conjunto madrileño.

Solo me quedaría para la plantilla de la próxima temporada a los Joaos gratis, o cedidos sin casi coste. Y, como eso es casi imposible, me temo que no deberían seguir. Si al final se hace un esfuerzo económico y se quedan, querrá decir que Jorge Mendes decide y manda mucho. Demasiado.