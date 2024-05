Míchel: "Necesitamos ganar, si es con gol de Dovbyk, mejor"

Míchel dio la última comparecencia de la temporada en la sala de prensa de Montilivi. Y, lógicamente, los temas más candentes fueron el posible pichichi de Dovbyk, el objetivo de los 80 puntos o qué pasará con la plantilla en el próximo mercado de fichajes.

Como siempre, Míchel anduvo muy tranquilo y quiso dejar claro que mañana "quieren despedir la temporada de la mejor manera", y repitió en más de una ocasión que la prioridad "es ganar el partido".

Afirmó que, salvo Borja García y Jhon Solís, el resto de la plantilla está disponible para afrontar el último partido de la temporada ante un Granada ya descedido, pero que "vendrá a ganar".

NO SOLO JUGARÁN PARA DOVBYK

El posible pichichi de Artem Dovbyk fue, sin ninguna duda, el tema del día. Aunque Míchel rápidamente negó que fuera ese el objetivo prioritario de mañana. "Si [la victoria] es con uno o dos goles de Dovbyk, mejor. Lo mejor de este año es que hemos hecho 78 goles entre todos".

Dovbyk, en una acción contra el Valencia / EFE

Expresaba, además, que él entiende el fútbol de una manera, con la intención de preparar un partido para que "el equipo sea mejor que el rival, no para un jugador concreto".

EL SECRETO DEL ÉXITO DEL GIRONA

Fue preguntado por el rendimiento de Yan Couto, uno de los nombres propios de este Girona, pero prefirió alabar la temporada de, sobre todo, los no tan habituales. "Siempre he dicho que los que menos minutos han jugado son muy importantes. Mi preocupacion pasa por los que no juegan - Toni Villa, Valery, Borja, Juan Carlos, Fuidias -".

Valery celebra su tanto ante el Atlético de Madrid / EFE

Y afirmaba su contento por aquellos jugadores que un domingo no jugaban, pero que el lunes lo daban todo en la sesión de entrenamiento. "La manera de trabajar del día a día es la clave de este Girona. La atmosfera de trabajo que hay para poder desarrollarnos de la mejor manera".

¿QUÉ ESPERA DE MAÑANA?

Míchel desgranó los alicientes de la última jornada de laliga. "Conseguir 80 puntos porque creo que solo tres o cuatro equipos lo han hecho en la historia de la liga".

"El pichichi de Dovbyk es importante y después, como siempre, jugar para nuestra gente. El campo estará lleno, queremos hacer fiesta, y la mejor manera de terminar es ganando".

¿LE PREOCUPA LO QUE PASE A PARTIR DEL LUNES?

Se tomó el lujo de bromear cuando le dijeron que su nombre siempre salía cuando se anunciaba el adiós de un entrenador. Hace un par de días sonó como relevo de Pochettino en el Chelsea. "Es Míchel el de siempre, el del Real Madrid", respondía entre risas.

VALENCIA / GIRONA / EFE

"Me preocupa porque tenemos que volver a hacer un gran equipo para el gran año que se nos viene. He hablado con Quique y tenemos claro que tenemos que hacer y qué necesita el equipo", afirmaba con la serenidad que tanto le caracteriza.

"La plantilla es 'top' y me encantaría que continuaran todos. Se que hay jugadores que no son nuestros, así que intentaremos que el corazón del Girona continue. Creo que haremos las cosas bien".

Le decían que se 'mojara' y calificara su temporada y la del equipo. Y aunque prefirió no ponerse nota, sí que le dio un 10 al equipo, que ha hecho un año "de matrícula de honor".