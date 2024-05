Joao Félix depende del 'fair play'

Joao Félix ha participado en 41 partidos esta temporada con el Barça. La confianza de Xavi en el portugués, sin embargo, ha ido de más a menos. Por ejemplo, no fue titular en ninguno de los partidos de octavos de final de la Champions contra el Nápoles ni tampoco en ninguno de los dos de cuartos frente al PSG. En tres de ellos, no jugó ni diez minutos. En los últimos cinco partidos ligueros, solo una titularidad, ante el Cádiz, con gol de la victoria incluido.

Está claro que a Xavi no le convence la irregularidad de Joao Félix, un jugador con un talento espectacular, ni el poco sacrificio que a veces muestra el portugués sobre el terreno de juego. De hecho, al egarense ya no le convencía su llegada el pasado verano. Lo deslizó su entorno en varias ocasiones, pero los problemas para lograr otros refuerzos deseados por el entrenador hicieron que acabase admitiendo la llegada del jugador del Atlético de Madrid como cedido.

Por lo poco que está jugando en las últimas semanas, lo lógico es pensar que Joao Félix regrese este verano al Atlético de Madrid, como así empiezan a temerse en el Metropolitano, sabiendo que Diego Simeone no lo quiere y que tiene contrato hasta el 2029. En el Barça, sin embargo, no descartan que pueda continuar vestido de azulgrana.

Joao Félix celebrando su gol en el Metropolitano / VALENTI ENRICH

"Todo dependerá del fair play y de lo que se pueda fichar", explican desde el club. Es decir, la prioridad de Xavi no es que la dirección deportiva logre la continuidad de Joao Félix, pero dependerá de lo que pueda llegar. Explicábamos esta semana que la intención del técnico azulgrana es revolucionar el ataque e incorporar dos delanteros. La prioridad es un extremo para la banda izquierda, precisamente el lugar que acostumbra a ocupar el portugués, siendo Nico Williams el futbolista que más gusta. Además, se estudia también la llegada de Dani Olmo, un jugador polivalente que puede actuar en las tres posiciones del ataque.

Es evidente que si llegasen estos dos jugadores, Joao Félix no tendría sitio en la plantilla del Barça, pero si el mercado estival no acaba siendo el deseado porque no se puede operar bajo la regla del 1-1 o porque no se pueden hacer las operaciones planeadas, el portugués sí tendría cabida en la plantilla, pues Xavi no quiere tener una plantilla corta. Ya considera el entrenador azulgrana que la de la temporada que está a punto de finalizar lo era y que ello ha influido en los resultados finales.

Lo único que parece claro en estos momentos es que cuando acabe la temporada, Joao Félix regresará al Atlético de Madrid, equipo en el que no puede jugar teniendo en cuenta como fue recibido por su afición en la última visita del Barça al Metropolitano. Quedarán semanas para conocer su futuro. Si debe jugar una segunda temporada de azulgrana, deberán negociar ambos clubes y su representante, Jorge Mendes, una nueva cesión, pues en ningún caso el club azulgrana está dispuesto a pagar la cantidad que los madrileños pretenden ingresar por el portugués, que es de unos 60 millones de euros.