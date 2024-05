El mensaje del City a Guardiola que puede ser clave en su decisión

Pep Guardiola está en boca de todos en los últimos días y no solamente por haber hecho historia ganando su sexta Premier League, la cuarta consecutiva, con el Manchester City. Las declaraciones del técnico tras terminar el partido ante el West Ham han provocado un aluvión de rumores sobre cuál será su futuro.

Uno de los aspectos clave sobre el futuro de Pep podría estar en los 115 cargos de los que se acusa al Manchester City por, presuntamente, incumplir las normas financieras de la Premier League. Siempre que ha salido el tema a la luz, el entrenador 'sky blue' ha querido dejar clara su postura.

La defensa de Pep al City

"Estoy completamente convencido de que somos inocentes. No me muevo de este asiento, quiero quedarme. Más que nunca, estoy seguro. No me mintieron. Mira lo que pasó con la UEFA, nosotros no hicimos nada malo. ¿Por qué no debo confiar en mi gente?”, afirmó ante las primeras acusaciones en febrero de 2023.

La contundencia en sus frases encontró continuidad a final de 2023, cuando volvieron a preguntarle por el tema. "Es más probable que me quede si bajamos a Tercera que si ganamos la Champions", explicó con rotundidad.

El mensaje del City a Guardiola

La resolución del caso se espera a finales de este año y, por las declaraciones de Guardiola, parece claro que una sanción al club haría que Pep se quedara al lado del City, apoyando al equipo que tanto cariño le ha dado en los últimos años.

Txiki Begiristain, Khaldoon Al Mubarak, Ferran Soriano y Pep Guardiola con el título de la Premier League / @ManCity

The Times ha revelado cuál es la postura de los dirigentes del Manchester City al respecto y el mensaje que le han trasladado a Guardiola. Según el medio británico, Khaldoon Al-Mubarak, Ferran Soriano y Txiki Begiristain le aseguraron a Pep durante la presente temporada que el club será absuelto de todos los cargos, por lo que no habría ningún tipo de sanción. Un mensaje de tranquilidad que podría ser decisivo en la decisión final del de Santpedor cuando termine la temporada 2024/25.