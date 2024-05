Chava Jiménez: "Xavi y Óscar tendrían que quedarse siempre"

La llegada de Johan Cruyff al Barça, como jugador y entrenador, cambió muchas cosas y una de ellas fue la vida de José María Jiménez, al que todo el mundo conoce como Chava Jiménez. A su padre, un loco del fútbol y del Barça, fiel lector del SPORT, se le iluminaron los ojos cuando, en mayo de 1989, repasando sus páginas, leyó el anuncio que el holandés pidió difundir y en el que el Barça abría un periodo de pruebas para niños y no tan niños de todas las categorías del fútbol base. De lunes a jueves, de 17:30 a 19:00 horas, centenares de proyectos de futbolistas acudieron a pasar el examen. Uno de ellos era el hijo del señor Jiménez, llegado desde Mataró.

"Yo jugaba en el equipo del barrio, Los Molinos. Cuando llegué, nos hicieron cambiar en el Camp Nou, en vestuario visitante. Nos cambiamos y salimos a entrenar en los campos de tierra 1 y 2. Eso era un lunes y me hicieron volver el miércoles. El miércoles me dijeron que volviera el lunes. La segunda semana montaron un partido contra una selección de jugadores que ya estaban en el Barça. Estaban De Lucas, Ferrón... A mí me llegaba el peto por la rodilla. En el banquillo recuerdo que estaba Cruyff, Rexach, Bruins Slot... A la media parte vino Rexach, me cogió el número y me puso con el otro equipo", narra Jiménez, hoy coordinador del fútbol base del Cabrera de Mar.

Recorte del SPORT en el que se anunciaban las pruebas organizadas por Cruyff / SPORT

Pero la gran noticia se la dio Oriol Tort: "Vino, me cogió los datos y me dijo que estaba fichado para la próxima temporada". Así de fácil, así de sencillo. Acabaría jugando seis temporadas de blaugrana, del 90 al 96. En la última de ellas coincidió con alguien que, con los años, se convertiría en leyenda, Xavi Hernández. "Éramos cadetes de segundo año, él de primero. Solo tengo buenos recuerdos, era muy buen compañero, muy cercano, fue una buena temporada. ¡Y qué clase tenía!", recuerda ofreciendo todo lujo de detalles a su relato gracias a una memoria prodigiosa y tapizada de nostalgia: "Él tenía un hándicap los fines de semana porque su padre estaba en el Tàrrega, en Tercera División. Iba con su madre y mi padre y yo los dejábamos en el Mini Estadi después de los partidos. Luego llegaba su padre".

Xavi y Chava Jiménez, en el cadete del Barça en 1995 / SPORT

Años después, y pese a haber coincidido solo una temporada, volvieron a verse en la final de la Copa Catalunya que disputaron Barça y Mataró en Terrassa. Xavi ya formaba parte de la plantilla que dirígia Van Gaal. “Claro que se acordaba, estuvimos hablando un rato después del partido (3-0 para los blaugrana con goles de Kluivert, Santamaría y Micky). Le pedí la camiseta y me pidió que le acompañara al vestuario. Tenía un poco de vergüenza y me quedé en la puerta y me dijo que qué hacía, que pasara. Y allí estaba yo, con la camiseta del Mataró junto a Abelardo, Sergi, Kluivert, Amunike, que jugaba su último partido en el Barça”, recuerda Jiménez, que aún conserva la camiseta con el número 6 a la espalda.

Chava Jiménez posa con fotografías en las que se le ve con Xavi y Óscar / VALENTÍ ENRICH

Chava jugó cinco temporadas en el Mataró, dos en el juvenil y tres en el primer equipo. En la última de ellas, la 2000-01, el destino quiso que, años después, volviera a coincidir con un Hernández, en este caso Óscar, hermano de Xavi, esta vez en Segunda División B: “Era más defensivo que Xavi, pero tenía buen pie”. También recuerda que “eran y siguen siendo dos locos del fútbol”.

Chava Jiménez, ex compañero de Oscar y Xavi Hernández, posa para SPORT / VALENTÍ ENRICH

El hoy coordinador de la UE Cabrera y entrenador en el CD Malgrat de Segunda Catalana sigue siendo un gran culé y no se pierde ni un solo partido del equipo que dirigen Xavi y Óscar, de quienes es un gran defensor: “Tendrían que quedarse siempre. No veo a ningún otro grupo, y aquí sumo a David Prats, Lobo, Sergio García (también coincidió con ellos en el fútbol base blaugrana)… tan apasionados por el fútbol y por el Barça”, argumenta.

Chava Jiménez posa para SPORT con las camisetas de Barça y Mataró / VALENTÍ ENRICH

De hecho, se atreve a ir más alla: “Siento vergüenza ajena cuando leo o escucho lo que se dice de ellos. En triste, pero en el Barça el enemigo lo tenemos en casa. Somos los propios aficionados y socios los que enterramos a los entrenadores. Me siento triste y decepcionado”. Cruyffista hasta la medula, tiene claro que “esto con Cruyff no pasaría, yo creo que lo frenaría. A parte, Xavi vino de la mano de Jordi Cruyff y Mateu Alemany, y ya no están. No puede ser que nos matemos siempre entre nosotros, esto no pasa en ningún club”.