Barça-Real Madrid: Superliga, tan cerca… y tan lejos

Florentino, Reichart y Laporta, en el desayuno informativo de la Superliga de diciembre de 2022 / VALENTÍ ENRICH

Era la tarde del 17 de abril de 2021. En el hotel de Sevilla donde estaba concentrado el Barça de Koeman horas antes de jugar la final de la Copa del Rey ante el Athletic, un Joan Laporta feliz y exultante, hablaba largo y tendido con un conocido personaje del mundo del barcelonismo al que había invitado a ver el partido. Hacía justo un mes que Laporta había accedido a la presidencia: “Estamos salvados económicamente. A final de temporada tendremos 600 millones de euros de la Superliga, podremos cancelar las deudas y hacer un equipo campeón”, le dijo eufórico Laporta a este amigo en común.

Poco importaba entonces que Laporta hubiera manifestado previamente y de forma pública su rechazo a la Superliga, porque ese cambio de opinión lo vimos después con Leo Messi y el Espai Barça. Ya saben aquello de “a la fuerza ahorcan”… Laporta sabía, como los candidatos a la presidencia Víctor Font y Toni Freixa, porque así se lo había explicado el presidente de la gestora Carles Tusquets, que el próximo presidente del FC Barcelona tendría esa carta/palanca, una herencia de la junta directiva de Josep Maria Bartomeu. Lo extraño, no sé si por prudencia o por no querer darle mérito alguno a su antecesor, Laporta jamás hizo referencia alguna a la Superliga hasta que una medianoche, de forma torpe y burda, Florentino Pérez la anunció en un programa de televisión. Imposible comunicarlo peor.

¿La Superliga, más cerca o más lejos?

Nunca he entendido por qué Laporta permitió que fuera el Real Madrid quien liderara y se tribuyera el mérito de la creación de la Superliga cuando fueron Barça, Bayern Múnich y Juventus quienes la iniciaron. Florentino se apuntó mucho más tarde y fue mérito suyo, eso es verdad, encontrar el fondo de inversión que pagara la fiesta. Al frente de esa sociedad está el mismo ejecutivo, Anas Laghrari, que logró el dinero para financiar el Santiago Bernabéu… y el que intermedió en la venta del 25% de los derechos de televisión del FC Barcelona. Todo conectado.

Cancelo lucha con Rodrygo en el Barça-Real Madrid / Valentí Enrich

Hoy parece que la Superliga está más cerca que nunca, pero en realidad, está más lejos. En el momento en el que todos los clubs ingleses (los que realmente dominan el mercado televisivo) se borraron, así como los mejores clubs alemanes, italianos y franceses, la Superliga quedó tocada de muerte. ¿Qué futuro le depara? La sentencia judicial solo dice que FIFA y UEFA no pueden prohibirla, un éxito histórico ‘moral’ que llevado a la práctica no va a cambiar nada del actual modelo de competiciones. El gran éxito sería que clubs como Manchester City, Manchester United, Liverpool, Bayern Múnich, PSG, etcétera, anunciaran su entrada en la Superliga. Y eso, a corto plazo, no va a ocurrir. ¿Llegaremos a verla algún día?