NFL Semana 16: Previa y horarios de los partidos de la jornada en Movistar+

New York Jets y Jacksonville Jaguars abrirán la semana 16 de competición con el Thursday Night Football de la NFL Repasamos cómo se presentan los encuentros que se televisarán en Movistar+ esta semana 16 de competición

La NFL no descansa nunca, tampoco en navidad. Esta semana se vivirá la decimosexta jornada de competición, donde los aficionados a la liga podrán disfrutar de partidos durante cinco días consecutivos. Serán encuentros decisivos para aquellos equipos que quieran tener una plaza en los playoffs.

NEW YORK JETS - JACKSONVILLE JAGUARS (Viernes 23 a las 02:15 horas, Movistar Deportes 2)

Que mejor manera de empezar la jornada NFL que con dos equipos de la Conferencia Americana que luchan cara a cara por un puesto de Wild Card en los playoffs. Los Jets reciben en su feudo a uno de los conjuntos más en racha de este último tramo de temporada, los Jaguars comandados por Trevor Lawrence.

Los de Jacksonville, con un balance en negativo de 6 - 8, parecían muertos hace unas semanas y sus opciones a jugar postemporada se antojaban remotas. De la mano de su quarterback, Trevor Lawrence, han ganado tres de sus últimos cuatro partidos, en los que el quarterback ha estado estelar y ha lanzado 1.186 yardas con 11 pases de touchdown y una sola intercepción.

Todo lo contrario en Jets. Tras empezar la campaña de manera muy prometedora, han perdido en cuatro de sus últimos cinco partidos, donde la defensa no ha sido capaz de sofocar la inoperancia de una ofensiva que sigue debatiéndose entre Wilson o White en la posición de quarterback. Sauce Gardner, rookie elegido para la Pro Bowl, será clave para neutralizar a los receptores de Lawrence.

Ahora mismo Patriots lidera la carrera para ocupar la última plaza de playoffs con un balance de 7-7, el mismo que Jets, que está una posición por detrás.

