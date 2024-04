Jorge Martín, sobre su caída: "Es difícil de entender..."

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) aseguró no sentire frustrado por caerse cuando lideraba el Gran Premio Estrella Galicia 0'0 de España de MotoGP, porque sabe que es competitivo.

"No sienta mejor caerse liderando, pero no estoy frustrado por la caída, porque no he hecho nada peculiar, nada diferente, y eso me tranquiliza, sé que soy competitivo y hay que ser competitivo para Le Mans", indicó.

Un error poco común

"Es difícil de entender, estaba en un momento en el que tenía la moto muy recta y no esperaba para nada caerme, quizá había otros momento a mitad de curva en los que estaba sufriendo más con la goma delantera, pero no era ahí, en la curva 6, y cuando me he caído, no me lo creía, pero son cosas que pueden pasar, son las carreras".

"Otros días han fallado otros y hoy he fallado yo; un error que tendré que mejorar para el futuro", resaltó Martín.

"Mi idea era mantener ese ritmo de '37 alto' que creo que era el ritmo suficiente para ganar, aunque luego hemos visto que no ha sido así, porque aún había margen para cómo estaba la pista, está claro que venía mejor que en la vuelta anterior, pero en esa curva la velocidad era idéntica y el punto de frenada era el mismo. Son cosas que pueden pasar y de las que espero aprender para el futuro", insistió Martín.