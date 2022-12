Kyler Murray cae lesionado y Patriots pone rumbo a playoffs

Con esta victoria ante Arizona, los de New England ya están en balance positivo y ocupan la última plaza de playoffs en la Americana El quarterback de Cardinals tuvo que retirase en camilla del terreno de juego tras sufrir una lesión en su rodilla

El Monday Night Football nos ha dejado con una victoria de Patriots ante Cardinals por 27 a 13 en un partido marcado por la lesión de Kyler Murray, quarterback y jugador franquicia de Arizona, que lo ha obligado a retirarse en camilla del césped. Con este resultado, se da por finalizada la decimocuarta semana de competición.

El encuentro se presentaba como un duelo de "vida o muerte" para los de Nueva Inglaterra y sus aspiraciones de cara a playoffs, en una temporada con más sombras que luces en la franquicia y donde la polémica sobre la posición de quarterback ha sido la protagonista a lo largo de las semanas.

La victoria de Patriots ante Cardinals sitúa a los de Bill Bellichick ocupando la última plaza de Wild Card en la Conferencia Americana, por lo que ahora mismo están en posiciones de postemporada. Están terceros en su división, la competidísima AFC Este, pero afrontan un calendario repleto de grandes equipos y aun está todo por decidirse.

La noticia en negativo del encuentro la dejó Kyler Murray en forma de lesión. En el segundo minuto de partido, en una jugada de carrera , el quarterback sufrió un extraño en su rodilla sin contacto del rival, y ya se intuye una afectación en sus ligamentos que lo obligaría a ser baja para lo que resta de temporada.

El que fuera pick uno del draft en 2019 ya no estaba a un buen nivel individual esta campaña, pero esta lesión acrecienta las dudas sobre si es el hombre indicado para liderar la franquicia de Arizona hacia nuevos horizontes

Kyle Murray goes down with a non contact injury pic.twitter.com/f0S87HQO9I