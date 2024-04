Lío con el futuro de Mika Faye en el Barça

Mika Faye es una de las grandes apuestas de club para el futuro. El director deportivo, Deco, se reunió hace unos días con sus agentes para ampliar y mejorar su contrato dejándoles claro que tendría dorsal del primer equipo y que no se le vendía o cedía a pesar de la ofertas que hay encima de la mesa. Con la continuidad de Xavi, parece que Íñigo Martínez no saldrá por lo que el perfil zurdo en la posición de central estará cubierta y Faye no tendría minutos.

La evolución de Faye ha sido espectacular con el filial. Se le fichó por dos millones de euros, procedente de un equipo menor de la liga croata, y ha sido todo un acierto. Tiene una cláusula de rescisión de 400 millones de euros y contrato hasta el 2027 pero varios clubs de Primera División han preguntado por él. Niza, Lens, Girona y varios equipos de la Premier League estarían dispuestos a pagar traspaso.

El Barça frenó cualquier posibilidad de salida ya que la idea de Deco es darle minutos y galones con el primer equipo en el próximo proyecto. Le ven preparado tras debutar con la selección absoluta de Senegal y creen que su perfil de jugador rápido y potente irá bien para reforzar la zaga.

Mika Faye, en una imagen de archivo de esta temporada / Dani Barbeito

El Barça va a tener un claro overbooking de centrales y el futuro de Íñigo Martínez peligraba. Le quedan dos años de contrato, pero se le debe volver a inscribir en este mes de julio y el Barça estaba dispuesto a abrirle las puertas, aunque las cosas han cambiado. Xavi apostó muy fuerte por él para ficharle y le quiere en su plantilla, por lo que Faye tendrá complicado ya no solo jugar sino tener dorsal.

El club blaugrana tiene como centrales a Cubarsí, Araujo, Koundé, Christensen e Íñigo Martínez. Faye debería subir y se repescarán a Chadi Riad, Lenglet y Eric Garcia, aunque la intención es hacer caja con estos tres últimos. Lo ideal sería tener cuatro o máximo cinco centrales, por lo que uno de los actuales debería salir para hacer hueco a Faye y por el momento no está nada claro.

Faye sí tiene muy claro que desea quedarse en el Barça a pesar de que tiene ofertas económicamente muy superiores. La clave de todo el asunto está en el tema deportivo, ya que debe jugar ya en Primera y si no puede ser en el Barça deberá salir cedido o traspasado con opción de recompra.