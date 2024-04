Rolfö, de Eindhoven a Londres

La victoria en Eindhoven, en la final de la Champions de la temporada pasada contra el Wolfsburgo, y en Londres, en las semifinales de este año contra el Chelsea, tienen un denominador común: Fridolina Rolfö.

La futbolista sueca anotó los goles que culminaron ambas remontadas. Con un 0-2 al descanso en el Philips Stadion, Patri Guijarro marcó un doblete en tres minutos, en la reanudación del encuentro, para volver a meter al Barça en la final. Y Rolfö puso el tercero y definitivo en el minuto setenta.

Su presencia en Eindhoven fue una incógnita hasta, prácticamente, el día antes. Con unas molestias en la rodilla que arrastraba desde hacía algo más de un mes y que la había mantenido apartada de los terrenos de juego.

"No sabía si lo conseguiría. He trabajado mucho, con la ayuda del equipo médico, fisios y preparadores físicos, para poder estar en esta final, era mi gran objetivo", contaba Rolfö en una entrevista en SPORT. No solo llegó, sino que además fue titular, firmó una gran actuación y anotó el gol de la victoria.

Justo a tiempo

Y a Londres llegó en circunstancias parecidas, aunque con algo más de margen. La sueca fue operada del menisco en septiembre, por el mismo motivo, y se perdió la mitad de la temporada. Volvió justo a tiempo para el tramo importante y anotó cuatro goles en cinco partidos.

El sexto fue en Stamford Bridge. El de la remontada. Partió como extremo en su posición natural y jugó los últimos minutos de lateral. No le tembló el pulso a la hora de lanzar el penalti y lo transformó con una ejecución perfecta.

Fridolina Rolfö en Stamford Bridge / FCB

De verdugo a heroína

"Me siento increíble. Necesitábamos ganar de dos goles, creímos en ello y lo hicimos", confesaba la carrilera al término de la semifinal. "Sentía la presión a la hora de chutar el penalti, pero estaba tranquila. Sabía lo que tenía que hacer y lo hice". Era la primera en la lista.

Rolfö, que fue verdugo del Barça en 2020, en la semifinal en Anoeta a partido único -por el Covid-, es ahora una heroína en la historia del club y, por supuesto, uno de sus mejores fichajes