Las claves de la jornada 15 de la NFL

La decimoquinta jornada de la NFL volvió a dejar grandes partidos y actuaciones memorables de los mejores jugadores de la competición Las victorias de Vikings, Lions, Jaguars o Giants fueron algunas de las más destacadas

La semana 15 de la NFL se presentaba como otra jornada decisiva para aquellos equipos que quieren aspirar a tener un sitio en los puestos de playoffs, una postemporada que empieza en menos de un mes y que dará inicio al camino hacia la ansiada Superbowl.

LOS LIONS QUIEREN ESTAR EN PLAYOFFS

La victoria de Detroit por 20 a 17 ante Jets significa la sexta en los últimos siete partidos y un balance de 7-7, algo que parecía imposible hace poco más de un mes. Los Lions sufrieron para ganar, pero Dan Campbell volvió a demostrar que su equipo está hecho para sufrir.

La ofensiva de Lions no estuvo estelar esta vez ante una de las defensas más agresivas de toda la NFL, pero pudo convertir el touchdown final que le daba la victoria a la franquicia de Michigan. Jared Goff pasó para 252 yardas aéreas y un touchdown y Amon Ra St-Borwn volvió a ser su socio favorito en ataque con 76 yardas de recepción.

Una recepción de 51 yardas de Brock Wright, Tight End undrafted, selló la victoria para los visitantes, que demuestran que también saben manejar situaciones en los momentos más decisivos. En la parcela defensiva, Romeo Okwara obtuvo dos sacks y Detroit sumó cuatro capturas totales al quarterback en el partido.

En el equipo rival, Jets parece seguir en caída libre en la lucha por los playoffs. Pese a que los números de Zach Wilson no fueron malos, 317 yardas, dos touchdowns y una intercepción, el quarterback de Nueva York volvió a no estar a la altura en momentos decisivos, cuando su equipo más lo necesitaba.

En la primera parte conectó con C.J Uzomah y Garret Wilson con mucha precisión, pero en el último cuarto volvimos a ver a un Wilson errático en el pocket y con incapacidad para operar la ofensiva. Su jugada más destacada fue una intercepción a Jerry Jacobs que nos recordó el por qué Robert Saleh lo listó como segundo quarterback por detrás de Mike White.

Sin Quinnen Williams en la unidad defensiva, los neoyorquinos fueron incapaces de generar presión a Goff, pero volvieron a estar soberbios contra el juego de carrera rival. Tampoco permitieron grandes jugadas al rival hasta la jugada decisiva de Wright que sentenció el encuentro.

This was one heck of a play call. The Lions had fourth and inches.



Brock Wright scored a 51-yard touchdown. Incredible. pic.twitter.com/BAx3tU95DS — Brad Galli (@BradGalli) December 18, 2022

EAGLES GANA ANTE UNOS COMBATIVOS BEARS

Los Eagles sumaron su decimotercera victoria de la temporada por 25 a 20 ante los Bears de Chicago. Esta vez fue la línea defensiva de Philadelphia quién puso sobre la bandeja el partido a la ofensiva. Ya es más que conocida la facilidad con la que los defensive tackles de Sirianni llegan al quarterback rival, pero es que esta vez fueron 6 los sacks conseguidos, repartidos por igual entre Sweat, Hargrave y Haason Redick.

Son la mejor unidad no solo por su talento sino también por el amplio abanico de jugadores capaces de realizar este tipo de jugadas. Ya son 55 en lo que va de temporada, y esta faceta puede ser un factor diferencial de cara a los playoffs.

La unidad ofensiva fue de menos a más, y Jalen Hurts tuvo una primera parte donde fue interceptado en dos ocasiones. Acabó con 376 yardas totales y pese no estar acertadísimo en el juego aéreo, fue capaz de sumar un touchdown de carrera (ya lleva 12 anotaciones vía terrestre en la vigente campaña) para liderar a su equipo hacia la victoria.

Quién estuvo brillante fueron la pareja de Wide Receivers. A.J Brown acabó con 181 yardas y DeVonta Smith con 126, y ya son ahora mismo la pareja de receptores más temible de toda la NFL.

En Chicago, poco pudo hacer un Justin Fields que acabó el partido con 152 yardas aéreas y dos touchdowns y corrió para otras 95. El quarterback de Chicago tuvo que correr por su vida ante la presión rival, y estuvo notablemente bien ante una de las mejores unidades defensivas de toda la competición.

Fields no tuvo casi tiempo en el pocket, pero volvió a exhibirse en situaciones de scramble. Ya ha rebasado la marca de 1000 yardas de carrera en una temporada, un hito tan solo conseguido dos veces en la historia de la liga por Michael Vick y Lamar Jackson. La baja de Teven Jenkins en la línea ofensiva de Bears lastró a los de Illinois a lo largo del encuentro, que sumaron su décima derrota de la campaña.

Justin Fields with his weekly "holy cow" moment. Just absurd. pic.twitter.com/GF5X9eG5Kn — Ari Meirov (@MySportsUpdate) December 18, 2022

TREVOR LAWRENCE ES EL HOMBRE

El quarterback de Jaguars volvió a ser estelar en la victoria de su equipo ante Cowboys por 40 a 34 en un partido que se decidió en la prórroga. A falta de seis minutos del tiempo extra, la defensa interceptó a Prescott y le dio la victoria a Jacksonville en un encuentro donde tuvieron que remontar un déficit de 17 puntos.

Trevor Lawrence cada vez nos da más señales de que es el elegido para liderar a la franquicia hacia nuevos horizontes, y esta vez acabó el partido con 318 yardas aéreas y cuatro pases de touchdown.

El mariscal de campo lideró otra vez la remontada de su equipo, un conjunto de Florida al que se le empiezan a ver buenos síntomas de la mano de su entrenador Doug Peterson, y ahora también lo hace ante defensas élite de la NFL como la de Cowboys.

Travis Etienne con 109 yardas de carrera y Zay Jones con 109 de recepción fueron los playmakers principales para Lawrence en el duelo. En la unidad defensiva, Rayshawn Jenkins interceptó el balón rival en dos ocasiones, uno de ellos certificando la sexta victoria de la temporada para Jaguars.

En el lado contrario, los de Dallas alargan su mala racha de sensaciones a pocas semanas para empezar los playoffs. Sufrieron demasiado para ganar a Texans la pasada jornada, y ahora han sucumbido ante un equipo muy inferior.

Ni la ofensiva ni la defensiva de Cowboys es la que vimos a mediados de campaña, y errores en ambas unidades están lastrando a un equipo al que se le empiezan a ver las costuras. Dak Prescott consiguió 256 yardas aéreas y tres touchdowns, pero fue interceptado hasta en dos ocasiones. CeeDe Lamb Fue su mejor acompañante en ataque con 126 yardas de recepción.

Pese a esto, la ofensiva deberá mejorar mucho si quiere estar a la altura de sus rivales en la postemporada. El pass rush de la franquicia tejana no está siendo lo agresivo que ha sido a lo largo de todo el año, y tan solo pudieron capturar al quarterback rival en una ocasión ante una línea ofensiva que no es de las mejores de la liga.

Con un balance de 10 victorias y cuatro derrotas en su casillero, Cowboys tiene muchas cosas que corregir antes de empezar el decisivo mes de enero, donde todo se decidirá a un partido.

TREVOR LAWRENCE 🚀 ZAY JONES

pic.twitter.com/kS0WsHQ4ZB — PFF (@PFF) December 18, 2022

UN FINAL DE INFARTO LE DA LA VICTORIA A RAIDERS

Las Vegas salió victorioso por 30 a 24 ante Patriots en un partido que se decidió en el último instante y de manera trágica para los de Boston. Con tablas a 24 en el marcador, la ofensiva de New England trató de alargar una jugada que parecía muerta y con destino a la prórroga.

En cambio de aceptar el final del tiempo reglamentario, Jacobi Meyers lanzó un pase para atrás donde pensaba que estaba su quarterback, Mac Jones, pero finalmente lo que encontró fueron las manos de un jugador defensivo rival, Chandler Jones, que se ocupó de llevar el ovoide a la zona de endzone y matar el partido.

Derek Carr acabó el partido con 231 yardas de pase y tres touchdowns, pero volvió a dejar dudas en la segunda parte del encuentro. Cuando su equipo más lo necesitaba, el quarterback de Raiders fue incapaz de conectar con sus receptores, imposibilitando avanzar en sus drives ofensivos.

Tampoco ayudó que la defensa de Patriots secase a la mejor arma de Las Vegas, Davante Adams, a tan solo 28 yardas de recepción. Josh Jacobs obtuvo 93 yardas terrestres en otro soberbio partido del mejor running back de la temporada en la NFL.

En el equipo contrario, el ataque de New England sigue sin encontrar una fórmula fiable para establecer en el césped. La mejor actuación la tuvo el de siempre, Rhamondre Stevenson, con 172 yardas terrestres y un touchdown, fue un quebradero de cabeza para el rival y el puntal de un ataque con mucha falta de talento en las alas.

Pese a su buen partido, él y Meyers fueron los artífices de la jugada final que llevaría a su equipo hacia la derrota, cayendo ahora a un balance de 7 a 7.

KAYVON THIBODEAUX LIDERA A GIANTS DESDE LA DEFENSA

En el vital duelo divisional de la NFC Este, la defensa de Giants guió a su equipo hacia la victoria ante los Commanders por 20 a 12 y Kayvon Thiodeaux fue el héroe para los neoyorquinos con una tremenda actuación desde el edge rusher. El rookie completó 12 tackles, 3 placajes para pérdida, un sack, un fumble forzado y un touchdown.

Poco más se puede hacer en un partido donde tu equipo se está jugando un pase para los próximos playoffs. La unidad ofensiva se dedicó a hacer buena la actuación de la defensiva: Daniel Jones acabó con 160 yardas aéreas, Barkley con 87 yardas terrestres y un touchdown y Richie James acabó el partido con 42 yardas atrapadas.

Con este resultado, los New York Giants se consolidan como el sexto clasificado en la Conferencia Nacional y ya acumulan un balance en positivo de 8-5-1. Esta victoria es un gran soplo de aire fresco para Brian Daboll y sus hombres.

En el equipo de Washington, esta derrota corta con la buena racha de sensaciones que llevaba acumulando el conjunto capitalino en las pasadas jornadas. Heinickie completó 17/29 pases para 249 yardas y un touchdown. Esta vez fue Jahan Dotson su socio favorito en ataque con 105 yardas de recepción y un pase atrapado en la endonze para anotación.

El rookie Brian Robinson volvió a brillar en el juego de carrera con 89 yardas, consolidándose como uno de los mejores corredores de la pasada camada en materia de runningbacks.

KAYVON THIBODEAUX RECOVERS HIS OWN STRIP SACK FOR GIANTS TD 🤯



(via @NFL)pic.twitter.com/BReTvVUDAS — Bleacher Report (@BleacherReport) December 19, 2022

JOSH ALLEN LE GANA LA PARTIDA A TAGOVAILOA (EN LA NIEVE)

En un partido marcado por la climatología de Buffalo, los Bills derrotaron a Dolphins por 32 a 29 en el marcador final. El ataque de Buffalo parece volver a coger el ritmo de crucero que llevaba a principio de temporada, y esta victoria es un ejemplo de la capacidad de poner puntos del ataque dirigido por Josh Allen.

El quarterback estrella acabó el partido con 304 yardas de pase y cuatro lanzamientos de touchdown, uno de ellos a su tight end y objetivo favorito en el encuentro Dawson Know, que atrapó 98 yardas aéreas. Allen volvió a lucirse con su brazo y también estuvo excelente con sus piernas, con las que se mostró imparable en jugadas abiertas.

Si el mariscal de campo sigue con esta progresión a poco menos de un mes para el inicio de los playoffs, los Bills volverán a hacerse con la etiqueta de favoritos para llegar a la Superbowl.

En el conjunto de Florida, los Dolphins volvieron a desaprovechar la oportunidad de ganar a un rival de entidad y no pudieron materializar un buen partido de la ofensiva, una unidad que se había mostrado renqueante en las pasadas jornadas.

Tua acabó el partido con 234 yardas de pase y dos touchdowns, y volvimos a ver a un Tagovailoa preciso en lanzamientos en media y larga distancia, donde conectó de forma eficiente con sus receptores. Waddle atrapó 114 yardas aéreas y Hill otras 69 yardas, sumando un touchdown de anotación cada uno.

Otra buena noticia para el equipo de Mike McDaniel fue el juego de carrera, faceta que Rasheem Mostert se ocupó a la perfección con 136 yardas terrestres. Ahora con un balance positivo de 8-6, los de Miami tendrán que sobreponerse a sus próximos rivales si no quieren tirar por la borda todo el trabajo conseguido esta campaña. Packers, Patriots y Jets serán sus enemigos a batir antes de la postemporada.

VIKINGS SE CITA CON LA HISTORIA DE LA NFL

Los Minnesota Vikings protagonizaron la mayor remontada de la historia de la competición tras sobreponerse a un déficit de 33 puntos en contra ante Indianapolis Colts. El equipo de Matt Ryan cuajó una excelente primer parte donde el ataque estuvo a buen nivel y la defensa penalizó los errores de Kikr Cousins y el resto de sus compañeros.

Todo cambió en la segunda parte. K.J Osborn estuvo excelente y finalizó el partido con 157 yardas y Justin Jefferson volvió a estar estelar con 123 yardas atrapadas vía aérea. Ambos sumaron touchdowns de recepción junto a Dalvin Cook,que corrió para otras 95, y Adam Thielen.

Por fin salía todo lo que en la primera parte acababa en la nada. Al final todo se resolvió en la prórroga con un tiro de campo de 40 yardas del kicker de Vikings Greg Joseph, que sentenció el encuentro para la historia de la NFL.

Esta es la undécima victoria de Minnesota en lo que llevamos de campaña, un equipo que ocupa la segunda plaza de la Conferencia Nacional.

THE @VIKINGS CAP OFF THE LARGEST COMEBACK IN NFL HISTORY.



FROM 33-0 DOWN TO 39-36. #INDvsMIN pic.twitter.com/p4vtjhuPY7 — NFL (@NFL) December 17, 2022

DEBACLE EN TAMPA

Los Buccaneers de Tom Brady afrontaban este partido como un duelo decisivo para asegurar su puesto en playoffs, pero incluso con un margen de 17 puntos de distancia, los Bengals fueron capaces de darle la vuelta al marcador y llevarse la victoria del Raymond James Stadium por 34 a 23.

Todo parecía ir de maravilla en la primera parte: la defensa de Tampa demostraba por que era una de las mejores de la liga y el ataque ahora sí convertía sus llegadas a la línea de gol en anotación. Pese a estos buenos síntomas, otra horrenda segunda mitad de partido condenó al equipo de Florida ante una franquicia de Cincinnati que ya ansía la llegada de los playoffs.

Tom Brady pasó para 312 yardas y tres touchdowns y también fue interceptado en dos ocasiones. En las posiciones de receptor, Evans y Godwin capturaron 83 yardas cada uno, y junto a Russell Gage y Fournette consiguieron establecer el juego de pase, una faceta que la defensa de Bengals se encargó de apagar en los segundos 30 minutos de encuentro.

La ofensiva de Cincinnati demostró por qué más allá de ser una de las más peligrosas y eficientes, también es de las más veloces en poner puntos en el marcador. En un abrir y cerrar de ojos, los de Zac Taylor empataron el partido, y al cabo de un par de minutos ya se distanciaron por dos cifras en el luminoso.

El héroe de esta remontada os sonará: Joe Burrow consiguió cuatro pases de touchdown en sus 200 yardas aéreas, encontrando con una facilidad pasmosa a Ja’Marr Chase, Boyd, Wilcox y Higgins, los cuatro receptores que protagonizaron una recepción para anotación en el encuentro.

Bengals posee un cuerpo de Wide Receivers demasiado habilidoso en el uno contra uno, y hasta el momento ninguna defensa ha sido capaz de neutralizar a esta unidad en un partido a tumba abierta.

La unidad defensiva bengalí fue clave para completar la remontada de la franquicia de Ohio. Germaine Pratt y Tre Flowers interceptaron balones claves a Tom Brady, mientras que D.J Reader y Logan Wilson fueron los máximos puntales en la presión al quarterback rival. El mejor ataque es una buena defensa, y esto parece haber calado más que nunca en Cincinnati.

Con esta victoria y la derrota de Baltimore ante Browns, los Bengals lideran la AFC Norte con diez victorias.

TB cooks up the TD#CINvsTB | 📺 CBS pic.twitter.com/jSR7oYCRXv — Cincinnati Bengals (@Bengals) December 18, 2022

Los equipos ya se preparan para la semana 16 de competición, que dará comienzo la próxima madrugada del jueves al viernes.