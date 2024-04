Carrera MotoGP, Gran Premio de España 2024, hoy en directo: 'Pecco' lidera, Marc segundo y Martín al suelo

MARC MÁRQUEZ

"Hoy era un día muy importante. Al principio estaba algo rígido tras las caídas de Austin y de ayer, pero he tenido la velocidad para remontar y para pelear con Bagnaia. Poder volver a tener un cuerpo a cuerpo como los viejos tiempos ha sido algo magnífico. Él ha tenido algo más en las últimas vueltas y me ha vencido. No importa lo que hemos sufrido en el pasado, así que voy a luchar hasta el final".