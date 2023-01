NFL Playoffs: La previa de la ronda divisional

Segunda semana de playoffs en la NFL en la que Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles se reincorporan tras la semana de descanso Analizamos en SPORT las claves de todos estos encuentros

La NFL entra en su segunda semana de competición de playoffs, la ronda divisional, donde ya se reincorporan los dos campeones de conferencia: Philadelphia Eagles en la Nacional y Kansas City Chiefs en la Americana. Analizamos en SPORT como se presentan estos cuatro encuentros.

Los Eagles, campeones de la Conferencia Nacional, vuelven tras la ‘bye week’ a la ronda divisional donde se enfrentarán a New York Giants, conjunto que llega en gran estado de forma tras conseguir el 'upset' ante Minnesota Vikings en Wild Card.

A priori, todas las casas de apuestas dan por favorito a Philadelphia, y es que tienen motivos de sobra: vuelve el equipo tras dos semanas de reposo y de preparación para el partido, Jalen Hurts y su lesión deberían estar mejor y la superioridad en prácticamente todas sus líneas es más que evidente.

Las líneas ofensivas y defensivas de Eagles son inmejorables, así como también lo son la secundaria (la mejor de la liga) y el cuerpo de receptores. La única unidad donde Giants parece tener ganada la partida es en el juego de carrera, y es que Saquon Barkley llega en gran estado de forma tras cosechar 109 yardas totales y dos touchdowns terrestres.

El rendimiento de la pareja de runningback y quarterback, Daniel Jones, parece una de las claves si quieren que la balanza se decante a su favor. Si Nueva York consigue asentar un buen juego de carrera y está acertado en sus llegadas a la zona de anotación rival, subirán notablemente sus posibilidades de victoria.

Por su parte, Jalen Hurts tratará de atacar la secundaria rival mediante sus dos mejores socios en la ofensiva y una de las mejores parejas de Wide Receivers: DeVonta Smith y AJ Brown ( tampoco podemos olvidar la importancia de Dallas Goedert en el tight end)..

Dexter Lawrence, liniero defensivo interior de Giants, llega al partido tras una magnífica actuación ante Vikings, donde campó a sus anchas frente al center rival, y su papel será vital para detener los drives de una de las mejores unidades ofensivas de la NFL.

Uno de los grandes partidos de esta ronda divisional en el que se verán las caras dos franquicias con una rivalidad histórica. Dallas Cowboys, que consiguió su primera victoria fuera de casa en playoffs en 30 años ante Tampa, visita el Levi’s Stadium de los 49ers, conjunto que acumula diez victorias consecutivas.

Los motivos para confiar en la victoria ‘Niner’ son más que suficientes. El ataque funciona a las mil maravillas y parece que Brock Purdy, Mr Irrelevant, ha superado con creces la barrera mental de debutar en postemporada.

Además, los jugadores claves en la ofensiva de Shanahan están en un estado de forma pletórico: Kittle, Aiyuk, Deebo Samuel y McCaffrey realizaron una gran segunda parte ante Seahawks y buscarán destrozar una secundaria de Cowboys con alguna baja importante.

¿Lo mejor? Que este ataque no es su mejor unidad. La defensa de San Francisco es indiscutiblemente la mejor de toda la NFL y está plagada de talento en todas sus filas. El front seven conformado por nombres como Bosa, Warner, Greenlaw o Armstead pondrá en problemas a una de las mejores líneas ofensivas de la liga. Cowboys tan solo ha permitido 21 sacks a Prescott en toda la campaña, la número uno en esta estadística.

En el otro lado de la moneda, Dallas parece llegar a este cruce en el momento perfecto. Ganaron contundentemente a los Buccaneers de Tom Brady en Tampa, y Dak Prescott tuvo una actuación merecedora del MVP de la jornada ante una muy buena defensa. El quarterback de la franquicia tejana llega con sed de venganza ante el equipo que lo eliminó hace tan solo un año.

Si el juego terrestre con Pollard es eficiente y Schultz y Ceedee Lamb están acertados en sus recepciones, Cowboys le podrá dar la oportunidad a su defensa de ser protagonista otra vez. Esta unidad es la sexta que menos puntos ha permitido en la campaña regular, y nombres como Micah Parsons, Lawrence y Vander Esche serán claves para descifrar la ofensiva de Shanahan.

Brock Purdy is really GOOD 🔥



He finds Elijah Mitchell for the TD!pic.twitter.com/dg4doEnkoJ