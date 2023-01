Trevor Lawrence: ha nacido una estrella en Jacksonville

El rendimiento de Trevor Lawrence en la segunda mitad de temporada ha elevado el nivel del equipo hacia nuevos horizontes y ya es el líder del proyecto a las órdenes de Doug Pederson Los Jaguars ganaron el crucial duelo a Titans para hacerse con el título de la AFC Sur, y jugarán postemporada por primera vez desde 2017

La vida era muy diferente en Jacksonville hace tan solo un año. La franquicia de Jaguars acabó la temporada 21/22 con el peor balance de toda la NFL (3-14) y con ciertas dudas sobre el que había sido su número uno en el pasado draft, Trevor Lawrence, a la vez que veía como el proyecto de Urban Meyer a los mandos caía a pedazos.

El pasado mes de abril la franquicia de Florida seleccionaba el primer pick del draft por segundo año consecutivo, y empezaba esta temporada con ínfimas aspiraciones a postemporada, con unos Tennessee Titans que habían dominando la división en las pasadas dos campañas.

Por suerte, la NFL es la competición más divertida y con más sorpresas del mundo del deporte, y no todo sale como lo planeado en pre-season. Jacksonville Jaguars ha sido este curso el ejemplo perfecto de cómo todo puede cambiar de un año a otro, incluso a mitad de temporada, ofreciendo una versión completamente diferente entre septiembre y diciembre.

Los Jaguars jugarán postemporada tras una sequía de cinco años, y el gran artífice de este éxito no es otro que Trevor Lawrence.

JUGADOR FRANQUICIA PARA MUCHOS AÑOS

Cuando el front office eligió a Lawrence en el pick uno del draft de 2021, los 'Jags' buscaban en el talento generacional un hombre capaz de liderar el proyecto de reconstrucción al cual la franquicia estaba sometido.

Pese un primer año dubitativo, el quarterback se ha convertido en uno de los mejores en su posición en la segunda mitad de la temporada, y ha demostrado a los más escépticos que tiene aptitudes de sobra para construir una ofensiva a su alrededor.

Las comparaciones entre su primera y segunda temporada son notorias. En su año rookie Lawrence registró 3641 yardas aéreas, 12 touchdowns y 17 intercepciones, siendo en esta última estadística el peor de la liga junto a Stafford.

Bajo la incompetente ofensiva de Urban Meyer en sus primeros 13 partidos en la liga poco pudo hacer Trevor, que no estaba acompañado ni por un buen play-calling ni tampoco por un buen cuerpo de receptores. Todo esto provocó que el ex de Clemson fuese el número 28 en quarterback rating y 25 en EPA, por detrás de nombres como Daniel Jones, Goff o Mayfield, algunos de los peores mariscales esa temporada.

Aunque la campaña 22/23 no empezó de la mejor manera ni para Jaguars ni tampoco para Lawrence, el quarterback ha vivido un gigantesco cambio en la segunda mitad de curso, colocándose incluso entre la élite de la NFL.

Vamos a ver en primer lugar los números globales de la 22/23 de TL:

- 4113 yardas aéreas (9º)

- 30 Touchdowns totales (7º)

- 8 Intercepciones (12º)

- 70.5 Puntos agregados esperados (11º)

Pese a la mejoría global del equipo, no se podría explicar unos Jaguars campeones de la AFC Sur sin el nivel de su líder en ataque. La franquicia de Florida ha sido la décima que más puntos ha anotado por partido y la undécima que menos ha encajado, y Lawrence ha mejorado en todos y cada uno de los aspectos que lo conforman, sobre todo en el cuidado de balón y en velocidad para soltar el pase.

En la octava semana de competición, Jacksonville poseía un balance negativo de 2-6, pero cambiaron el chip competitivo ante Raiders en la novena jornada. El resultado de esta metamorfosis ha sido ganar en siete de los pasados nueve encuentros, culminando la campaña con cinco victorias consecutivas, la última ante Tennessee la más importante de la franquicia desde 2017.

Trevor Lawrence and the Jags just did the unthinkable😯 pic.twitter.com/Ydnl49RSkc — The Game Day NFL (@TheGameDayNFL) January 8, 2023

En esta exitosa segunda mitad de temporada, los números del quarterback hablan por sí solos. Según ProFootballFocus ha sido el segundo en rating ofensivo y rating de pase, por delante de nombres como Mahomes y Josh Allen. También ha ocupado la segunda posición en porcentaje de pases completados (69.7)

Sigue sufriendo en pases bajo presión (34.6 de valoración en PFF y cuatro intercepciones) pero sí que ha demostrado tener uno de los brazos más precisos de toda la NFL cuando goza de un pocket limpio. La línea ofensiva de Jacksonville ha sido la quinta que menos sacks ha permitido con 28, y ha brindado a Lawrence de buenos segundos para conectar con sus compañeros.

En muchos partidos hemos visto a Lawrence no tan solo soltar buenos 'dardos' en ventanas pequeñas sino que también lo ha hecho de manera muy veloz.

Con 2.1 segundos de promedio, es junto a Burrow y Brady el quarterback más veloz en lanzar el ovoide, una faceta que no tan solo ayuda a dar continuidad a los drives ofensivos de su equipo sino que también sube la moral de los hombres que lo protegen, aumentado aún más sus prestaciones.

Trevor Lawrence has arrived!! His third touchdown pass of the day 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Ab46XUXsrR — Complex Sports (@ComplexSports) September 25, 2022

El catalizador de este cambio no ha sido otro que Doug Pederson, que en su primera temporada como head coach de Jacksonville ha conseguido el título divisional y ha llenado de esperanzas e ilusión un equipo que no hace no mucho tiempo estaba inmerso en el ostracismo de la NFL.

Pederson, entrenador que llevó a los Eagles al campeonato de la Superbowl LIII, ha reconstruido la confianza de Lawrence tras una más que complicada temporada rookie, y jugador y técnico conforman una dupla que aspira a traer muchos éxitos a los de Florida

“Todo se trata de creer en uno mismo. Y eso es lo que hemos hecho. Ese es el ingrediente perfecto para ser un buen equipo” declaró el head coach tras batir a Tennessee Titans en el último y definitivo encuentro.

Las semillas que plantó Pederson en pretemporada han surgido efecto en el momento indicado, y el técnico estará en las apuestas de entrenador del año en la NFL

MIMBRES EN ATAQUE

Travis Etienne Jr en la posición de runningback y Christian Kirk como wide receiver han sido también claves para que todo el peso de la ofensiva no recaiga únicamente en las genialidades del quarterback.

Etienne, seleccionado en el pick 25 del draft de 2021, se perdió su primer año por lesión y no pudo debutar hasta esta temporada. El también ex de Clemson ha firmado un gran año con 1125 yardas de carrera y ha acabado la regular season como el octavo corredor con mejor promedio por acarreo, con 5.1.

A este equipo le faltaban armas aéreas, y la polémica incorporación de Christian Kirk el pasado verano parece haber dado sus frutos pese a que muchos expertos aseguraron que era la peor operación de la pasada agencia libre.

Kirk se ha encargado de acallar todo el criticismo y, tras firmar un contrato de 72M/4 años, el jugador ha cuajado un gran año en Jaguars, atrapando 1108 yardas aéreas junto a ocho touchdowns, siendo una opción muy fiable para Trevor Lawrence desde la posición de slot.

Trevor Lawrence connects with Christian Kirk for a @Jaguars TD before the half!



📺: #JAXvsKC on CBS

📱: Stream on NFL+ https://t.co/WuzICNVJEJ pic.twitter.com/0CVHqA1tuY — NFL (@NFL) November 13, 2022

El próximo sábado a la madrugada los Jaguars recibirán en su feudo a unos Chargers que llegan enchufados al partido de Wild Card. El cara a cara entre Herbert y Lawrence, dos de los quarterbacks más prometedores de toda la NFL, apunta a partidazo por todo lo alto, con dos equipos que hace años que no pisan el césped en época de postemporada.