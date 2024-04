Alcaraz no da opción a Shevchenko

Alcaraz arrancó de dulce su participación en el Mutua Madrid Open. El español derrotó con suma facilidad a Alexander Shevchenko (6-2, 6-1), número 59 del mundo, cediendo tan solo tres juegos en todo el partido y mostrando una versión que ilusiona al público español.

El número tres del mundo, que lució una 'manga' en su brazo derecho, no pudo empezar mejor el partido, rompiendo en el primer juego el saque de su rival. El español llegaba a este partido tras una lesión en el pronador redondo de su brazo, por lo que había dudas de si podría incluso participar en el torneo.

Con precaución, el murciano no forzó su derecha al máximo, por lo que no se le escucharon en exceso sus famosos gritos de fuerza. Shevchenko, bastante errático y sin conseguir ningún ganador en todo el set, solo pudo aprovechar un momento de debilidad de su rival para romperle el saque y cumplir con el suyo.

Aun así, Alcaraz se puso las pilas rápidamente y volvió a recuperar lo que había cedido, para encarrilar el primer set y cerrarlo con su servicio. La grada celebraba y 'hacía la ola' antes de arrancar el segundo set, conscientes de que el español estaba siendo muy superior a su rival y mucho tenían que cambiar las cosas para no ver a 'Charly' en la siguiente ronda.

El segundo set fue calcado al anterior. Y es que Carlos se puso por delante de nuevo, consiguiendo un break en el primer juego de la manga. Un Shevchenko desquiciado no sabía qué hacer ante las subidas a la red del español y sus propios errores no forzados, que no fueron pocos.

De nuevo, el kazajo tuvo la oportunidad de recuperar la rotura en contra y la aprovechó. Aun así, Alcaraz volvió a activarse y, hasta que finalizó el partido, ganó todos los juegos siguientes para dejar el marcador de Shevchenko en un solitario juego.

Seyboth Wild, próximo obstáculo

El próximo rival de Alcaraz en tercera ronda será Thiago Seyboth Wild, que consiguió pasar por encima del italiano Lorenzo Musetti en dos sets, e intentará ponerle las cosas difíciles al actual campeón del torneo. El español defiende 1000 puntos en Madrid, por lo que necesita hacer un buen papel, y a poder ser, ganar, para mantenerse en la lucha por el número uno.

Alcaraz sigue su camino en casa, con el reto de lograr una hazaña que no ha conseguido ningún tenista en la historia del tenis: levantar el título del Mutua Madrid Open tres veces consecutivas. Ni Nadal, ni Federer, ni Djokovic. El próximo domingo será la segunda parada de Alcaraz en su viaje hacia la gran final. Mientras tanto, el público de Madrid sigue 'bailando'.