Xavi se sincera sobre su continuidad: "Me quedo porque..."

El futuro de Xavi Hernández ha vivido una montaña rusa en los últimos meses. Lejos queda la rueda de prensa a finales de enero tras la derrota ante el Villarreal en la que el técnico, más firme que nunca, anunciaba su decisión irrevocable de abandonar el cargo a final de temporada en un intento desesperado de activar al equipo.

Tres meses después en los que el equipo volvió a ilusionar llegando a cuartos de final de la Champions por primera vez en cinco años y llegó al Bernabéu con opciones de ponerle LaLiga difícil a los de Ancelotti, la opción de que Xavi siguiera había cogido fuerza, pero la semana trágica con la eliminación ante el PSG y la derrota en Madrid lo paró todo.

Durante la jornada del miércoles 24 de abril, en las primeras horas de la reunión ordinaria de la Junta directiva del Barça, todo parecía indicar que la continuidad del técnico egarense estaba muy cuestionada.

No obstante, el encuentro entre Xavi y Deco en la Ciutat Esportiva, así como la cena final de la plana mayor deportiva del conjunto azulgrana en casa de Laporta, acabó dando un giro radical a la situación. Cuando todo parecía indicar que se haría oficial el adiós del egarense, el presidente acabó dando el visto bueno a que el de Terrassa cumpla su contrato hasta junio de 2025.

LOS MOTIVOS DE SU CONTINUIDAD

En la rueda de prensa extraordinaria celebrada en la Ciutat Esportiva, el entrenador azulgrana se sinceró sobre los motivos que le llevaron a cambiar de decisión y seguir un año más junto al presidente Laporta:

"Sabéis que soy muy barcelonista, gracias por las palabras presidente, soy un hombre club y lo más importante es la entidad. Ayer en la reunión con el presidente, pongo mi cargo a disposición como hombre de club, pero noto una confianza grande de la dirección deportiva y de la junta", remarcó Xavi como primera razón.

"También ha sido muy importante el apoyo de los jugadores, me han hecho ver que este proyecto tiene que continuar, estamos trabajando bien pese a no ganar títulos este año. La afición me ha hecho ver que tenemos que seguir luchando, y estos son los motivos del cambio de decisión. La gente me corea en el estadio y me han dado mucha estima en la calle", aseguró sobre el papel de la gent del Barça en su continuidad.

A nivel personal, Xavi se mostró con confianza y fuerzas para seguir, lejos del desgaste que había expresado en los últimos meses: "Me veo con fuerzas, pienso en el club, como cuando dije que me iba... Ayer en tres minutos nos pusimos de acuerdo, estoy agradecido y ahora hay que trabajar en la estabilidad", explicó". "La confianza con Deco es total, con la dirección deportiva. Pienso que si corregimos detalles estamos muy cerca de conseguir grandes éxitos."