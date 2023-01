Dak Prescott, MVP de la primera ronda de playoffs en la NFL

El quarterback tuvo una magnífica actuación en la victoria de Cowboys ante Tampa Bay Buccaneers por 31 - 14 Prescott aprobó con matrícula de honor el duelo ante Tom Brady y guió a los tejanos hacia la primera victoria fuera de casa en playoffs de los últimos treinta años

Dak Prescott y los Dallas Cowboys firmaron su peor actuación en el último partido de temporada regular ante Commanders ,y un mal presagio amenazaba a la franquicia justo antes de medirse a Tom Brady, el mejor jugador de todos los tiempos, en la primera ronda de playoffs.

Nada más lejos de la realidad, y es que los tejanos vapulearon a Tampa Bay en el encuentro de Wild Card, y gran parte de culpa la tuvo el quarterback de Cowboys, que cuajó una actuación histórica a nivel individual.

Prescott completó 25/35 en pases para 305 yardas aéreas, cuatro lanzamientos para touchdown y un rating de 143.3, este último dato el mejor en toda la historia de Cowboys en postemporada. Además, también sumó 24 yardas vía terrestre junto a un touchdown para completar una actuación merecedora del MVP de la ronda de Wild Card.

Al jugador de séptimo año aun le quedan cosas por demostrar en la NFL. Posee el brazo y talento para ser uno de los mejores de la liga en su posición, pero su toma de decisiones en grandes escenarios han sido el motivo que ha hecho dudar a su franquicia si 'Dakota' era el hombre elegido para liderar su proyecto.

El partido ante Tampa parece un motivo más que suficiente para confiar en él, y el quarterback ha respondido a la presión del momento. Dallas llegaba renquente a los playoffs ante unos Bucaneers en su mejor momento de forma de la temporada. Prescott tomó las riendas de la ofensiva y anuló a los de Florida durante todo el encuentro.

El partido fue un recital de pases perfectamente colocados a las manos de sus receptores, y lo más importante, sin cometer ninguna pérdida de balón. Según ProFootballFocus, el mariscal acabó con un rating ofensivo de 88.6, el más alto entre todos los quarterbacks en lo que llevamos de playoffs.

Tan solo Prescott y Peyton Manning han conseguido en la historia de los playoffs de la NFL acabar un partido con 4 touchdowns de pase, uno de carrera y un 75% en porcentaje de completados. Esta vez su socio favorito en ataque fue Dalton Schultz, tight end titular con el que conectó para 95 yardas y dos anotaciones.

Y es que las similitudes entre ambos quarterbacks en este encuentro van más allá de las simples cifras. Dak calcó una jugada de Manning en este engaño a la defensa rival:

Dak channeling his inner Peyton.



📺: #DALvsTB on ESPN/ABC

📱: Stream on NFL+ pic.twitter.com/wICoCcPHCN